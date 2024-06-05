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全國檢察長座談會 鄭銘謙揭嚴懲重大犯罪等3面向

2024/6/5 18:50（6/5 19:21 更新）
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法務部長鄭銘謙（後中）5日出席全國檢察長業務座談會，會中揭示當前檢察業務最重要的3大面向，包含嚴懲重大犯罪、展現柔性司法及提升檢察效能。（台灣高等檢察署提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年6月5日
法務部長鄭銘謙（後中）5日出席全國檢察長業務座談會，會中揭示當前檢察業務最重要的3大面向，包含嚴懲重大犯罪、展現柔性司法及提升檢察效能。（台灣高等檢察署提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年6月5日
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（中央社記者謝幸恩台北5日電）法務部長鄭銘謙於今天全國檢察長業務座談會，揭示檢察業務3大面向，包括嚴懲重大犯罪、展現柔性司法、提升檢察效能，宣示打擊犯罪的決心，建立檢察機關堅固的團隊默契。

台灣高等檢察署今天晚間發布新聞資料指出，全國檢察長業務座談會今天召開，法務部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等人均與會出席。

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高檢署指出，此次業務座談會，針對打詐策略、詐欺情勢、緝毒重點、毒品戒癮與復歸、打擊妨害綠能產業發展犯罪策進作為、國土保育及環保犯罪查緝、犯罪被害人權益保障及婦幼保護安全因應作為等重要議題進行報告。

鄭銘謙於會議上指出，當前檢察業務最重要的3大面向，一是嚴懲重大犯罪，例如黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等犯罪；其次是展現柔性司法，建構全面不漏接的更生保護等核心服務；再來是提升檢察效能，運用有限資源提供檢察機關人員最大的支持與關懷，宣示打擊犯罪的決心。（編輯：李亨山）1130605

#高檢署
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