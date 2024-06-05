苗縣警察局重建案進度牛步 議員促加速推動

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣警察局建物使用逾50年，110年爭取獲中央支持重建，因計畫從原地重建改為異地重建，經費需求從新台幣11億漲至23億元，至今遲未動工，引發議員關注要求加速推動。

苗栗縣警察局自民國58年啟用至今，是除了被列為市定古蹟的新竹市警局外，全國各縣市最老舊的警政辦公廳舍，因空間不敷使用、建築設施老舊，前行政院長蘇貞昌110年到苗栗視察地方建設允諾中央全力協助。

民進黨苗栗縣議員羅貴星今天在議會質詢表示，警察局重建計畫從原本原地重建，後來改為異地重建，概估經費需求從11億大幅增加到23億元，時程一拖再拖，至今仍毫無動靜，員警辦公環境惡劣，基層難免抱怨、影響士氣，應加速推動。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，計畫總經費歷經數次調整修正，都須經提報警政署、內政部、公共工程委員會層層審核，上級單位有意見要求修改，縣府一定儘速配合呈報，現階段重建總經費需求23億元，中央願意補助金額是17億元。

陳斌山說，目前工程管理標案已標出，建築師也找好，各經費版本計畫都有，需待中央核定確切金額及設計圖，才能上網發包，縣府也每2週開1次會專案列管追蹤。（編輯：李亨山）1130605

民進黨籍苗栗縣議員羅貴星（圖）5日在議會質詢，指縣警局重建計畫從原本原地重建改為異地重建，概估經費需求從新台幣11億元大幅增加到23億，時程一拖再拖，至今毫無動靜，呼籲縣府加速推動。中央社記者管瑞平攝 113年6月5日