悠遊書海點石成鯨 苗縣山佳國小社區共讀站啟用

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣政府今年度計劃建置10處社區共讀站，其中竹南鎮山佳國小「點石成鯨」社區共讀站今天揭牌啟用，同時配合主題書展、志工媽媽說故事，提升學校、社區閱讀風氣。

苗栗縣政府指出，山佳國小舊圖書館空間狹窄擁擠、設備陳舊，不敷使用，隨著2期校舍興建，學校堅持預留更寬廣的閱讀空間，並爭取教育部與縣府共同補助新台幣300萬元，協和慈善基金會董事長林光清個人贊助150萬元，共計450萬元建置「點石成鯨」社區共讀站。

共讀站今天由縣府秘書長陳斌山、教育處副處長呂岸霖、林光清等人共同揭牌啟用。嶄新圖書館以藍色海洋之美及鯨魚意象圖案融入設計，同時規劃「海洋任悠游」開幕主題書展，展出海洋生態、海洋文學及海洋繪本等書籍，並於週六安排志工媽媽說故事等閱讀分享活動。

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縣府表示，為推展學校及社區閱讀風氣，積極爭取教育部補助經費建置社區共讀站，113年計劃建置10所國中小社區共讀站，總經費2950萬元，其中，教育部國教署補助款2000萬元，縣府自籌款950萬元。

山佳國小「點石成鯨」共讀站是今年繼鶴岡國中後，啟用的第2個社區共讀站，未來有維真國中、僑善國小、建國國中、信德國小、大同高中國中部、竹興國小、雙連國小、苑裡國小將在年底前陸續啟用。（編輯：李錫璋）1130508