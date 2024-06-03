趨勢科技攜手輝達 創建AI資安工具

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（中央社舊金山2日綜合外電報導）趨勢科技（Trend Micro）2日表示，正與晶片大廠輝達（Nvidia）合作創建使用人工智慧（AI）的新網路安全工具，旨在保護資料中心。

路透社報導，趨勢科技計劃於2日開始在台灣舉行的台北國際電腦展（Computex）會議上展示這些工具，它們可在輝達的晶片上運作，並偵測有否入侵者，確保只有獲授權使用者才能看到資料。

許多企業正在訓練AI系統，幫助員工完成回答人資問題或協助客戶服務專員等任務。但要做到這一點，企業經常要將整個部門的資料提取到一個地方，這使得系統成為吸引駭客的目標。

趨勢科技營運長席姆澤 (Kevin Simzer) 告訴路透社：「他們想方設法進入企業後，發現這個巨大的資訊蜜罐。」

除了偵測入侵者之外，趨勢科技還將關注的另一個領域是確保輸入AI系統的資料不會被駭客窺探。對大多數現代聊天機器人來說，用戶透過提問與機器人互動，很多時候問題本身可能含有敏感資訊，無論是未公開的公司機密，還是私人客戶資料。

席姆澤談到向AI提問時說：「他們經常提供一些非常、非常具體的資訊來縮小（聊天機器人回答的）範圍。」

他說，「這就是我們要尋找的內容，並確保是我們先看到，確定這些內容」沒有讓未獲授權查看的人和應用程式取得。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130603