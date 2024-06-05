七星潭遊客中心變身食魚體驗館 深度認識漁村文化

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）太魯閣國家公園多處景點因0403強震暫時關閉，另一熱門景點七星潭遊客中心今天重新開幕，由關注食魚教育及海洋永續的洄遊吧承接，提供食魚體驗、雙語導覽及遊程預約等。

七星潭遊客中心變身食魚體驗館，一樓販售海洋特色伴手禮、展出海洋相關展覽，二樓有體驗活動區，可預約團體導覽或闖關活動等。

洄遊吧營運執行長黃紋綺說，洄遊吧經營8年，透過產業與地方連結，從學生的食魚教育出發，這次與七星潭遊客中心結合成為「洄遊吧食魚體驗館」，帶來多項食魚教育產品與服務。

黃紋綺說，包括認識一尾魚「從大海到餐桌」的食魚教育活動，遊客可通過場域闖關，了解東部常見漁具和漁法、當季魚種及永續海鮮選擇方式，也介紹七星潭海灣及漁村故事。

主題美食及伴手禮部分，有鮮魚一口酥、魚鬆奶蓋紅茶、鰹魚琴通寧調酒等點心，還有在地大宗魚種「鰹魚」製成的鹹甜爆米花、七星潭鰹魚琴酒等商品；黃紋綺說，希望讓遊客來到七星潭都可帶一尾魚回家。

民眾可到遊客中心預約導覽，20人以上導覽行程分為2小時、3小時和1天行程等客製化行程；若是散客，則可在館內進行闖關導覽活動。

黃紋綺觀察，到訪七星潭的外國人不少，這次特別增加雙語導覽，她說，地震後重創花蓮，但花蓮已慢慢恢復中，雖然太魯閣國家公園暫時不能進去，花蓮的海洋文化也很迷人，歡迎遊客可前來體驗。（編輯：陳仁華）1130605

花蓮七星潭遊客服務中心由關注食魚教育及海洋永續的「洄遊吧」承接，5日重新開幕，提供食魚體驗、雙語導覽及遊程預約等。中央社記者張祈攝 113年6月5日