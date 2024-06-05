六四35週年 3000多人參與溫哥華燭光悼念晚會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華5日專電）一年一度的溫哥華六四燭光晚會在市中心的林思齊公園舉行，男女老少共逾3000人到場，現場為因爭取中國和香港民主而不幸的罹難者燃起燭光，強調「永不遺忘」。加拿大政府也發表六四聲明，呼籲中國履行國際法規定的人權義務。

晚會主辦方溫哥華支援民主運動聯合會主席李美寶表示，香港維園曾經是中國土地上最重要的六四紀念之地，但如今維園變了樣，連「六四」都成了敏感詞，前香港支聯會副主席鄒幸彤的母親和舅父等一些人，竟因此被扣上「煽動意圖的相關罪行」而遭拘捕。

李美寶提到香港處境一度哽咽不能言語。她說：「希望還在香港坐牢的人、在孤軍奮戰的人都能知道，我們永遠掛念你們、我們永遠和香港人同行。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣和一些台灣僑胞也到場悼念六四、為香港人加油。

劉立欣對中央社說：「燃起蠟燭代表我們支持中國和香港的民主運動，現在兩岸局勢變得更緊張，中國大陸不斷對台灣實施軍事演習，還有政治打壓、外交打壓和經濟脅迫，我們要支持全世界的民主同盟，一起為捍衛台灣的安全而努力。」

英屬哥倫比亞大學（UBC，另譯卑詩大學）台裔教授山人幸琪表示，「今日香港、明日台灣，香港只能展示給我們一次。如此教訓就在眼前，若台灣人不站起來捍衛民主，那麼前面烈士們的犧牲，等於都可惜浪費了」。

曾在台灣念書的香港年輕人阿麗，製作了大型的民主女神像放在活動現場，她對中央社說：「我希望透過民主女神提醒台灣、加拿大和世界各國，民主得之不易，而中國卻想摧毀其他國家的民主，絕對不能大意。」

國會議員關慧貞（Jenny Kwan）譴責中國極權專政。她回憶35年前的她還是個學生，在溫哥華看著電視報導北京所發生的一切感到震驚，「沒想到中國政府竟拿著槍砲對著自己的人民，更沒想到它只想否認、想抹滅歷史。大家站出來就是告訴共產黨：我們永不遺忘」。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）發表聲明紀念六四，稱1989年的抗議者是出於對國家的熱愛，堅信憲法保障集會、遊行、示威等自由，「加拿大呼籲中國履行國際法規定的人權義務」，也「將繼續為不能自由發言的人發聲，並與捍衛人類尊嚴的人站在一起」。

加拿大眾議院6月4日並通過議案，要求香港政府釋放「47人案」中被控及定罪的民主派人士，並要求停止所有國安法的起訴。（編輯：張芷瑄）1130605

加拿大國會議員關慧貞（前排右3）、駐溫哥華辦事處處長劉立欣（前排右2）和許多僑胞參與六四晚會，表達對中國和香港民主運動的支持。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年6月5日

中國民主黨在溫哥華六四燭光晚會現場設置八九民運圖片展，很多年輕一代透過相關史料進一步認識六四，均稱非常有價值。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年6月5日