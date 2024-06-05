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全聯攜手超秦 盼推升雞肉業績成長逾1成

2024/6/5 21:58（6/5 22:06 更新）
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全聯布局雞肉市場，攜手北台灣第一大電動屠宰場超秦集團推白肉雞產品，以雞腿排肉切片最熱銷，2023年營收逾2億元，年銷量疊起來高達1200座台北101，為全聯小金「雞」之一。中央社記者何秀玲攝 113年6月5日
全聯布局雞肉市場，攜手北台灣第一大電動屠宰場超秦集團推白肉雞產品，以雞腿排肉切片最熱銷，2023年營收逾2億元，年銷量疊起來高達1200座台北101，為全聯小金「雞」之一。中央社記者何秀玲攝 113年6月5日
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（中央社記者何秀玲桃園5日電）全聯2023年肉品營收達新台幣101億元，其中雞肉賣出26億元。為布局雞肉市場，全聯攜手北台灣第一大電動屠宰場超秦集團推白肉雞產品，近期在年中慶帶動下，預期可帶動雞肉業績成長1成以上。

全聯生鮮類別中，肉品在2023年創造101億元營收，為連鎖超市最大肉品通路。其中以豬肉銷售金額最高，占生鮮業績超過40%；其他牛肉近30%，雞肉超過20%。

全聯主管表示，2023年透過導入新品與生活料理提案，刺激雞肉類年度銷售業績成長10%。看準台灣1年食用超過2億隻雞的商機，全聯持續布局雞肉市場。

全聯指出，超秦以養雞業起家，集團現分為以家禽肉品為主的超秦企業，旗下有超秦肉品、綠野農莊等兩大肉品品牌，擁有百座契作農場，年屠宰量達1900萬隻，為北台灣第一大電動屠宰場。

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此外，超秦在1993年併購麥味登，進入連鎖加盟事業。2015年再成立揚秦在2020年掛牌上櫃，旗下品牌有麥味登、炸雞大獅、「REAL真．Cafe．Bread」烘焙坊、涮金鍋。

超秦董事長卓靖倫今天表示，供應10%至20%的白肉雞給全聯，包括雞腿排肉切片、雞胸和去骨雞腿排3款產品，由超秦獨家供應，最高日產量分別可達1.2萬盒、5000盒及5000盒，以雞腿排肉切片最熱賣。超秦其他客戶還有瓦城、西堤牛排、華航等。（編輯：張良知）1130605

#全聯
#麥味登
卓靖倫
揚秦股東會通過配息3.6元 麥味登目標千店
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