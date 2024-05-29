揚秦股東會通過配息3.6元 麥味登目標千店
2024/5/29 16:25
（中央社記者江明晏台北29日電）揚秦國際企業今天召開股東會，通過每股配發現金股利3.6元；董事長卓靖倫說，將持續拓展品牌市占率，麥味登朝千店目標挺進，炸雞大獅籌備進軍美國市場。
卓靖倫表示，揚秦去年度合併營收新台幣21.58億元，年增14.52%，稅後淨利達1.32億元，年增14.62%，營收、獲利均創股票上櫃以來新高，每股稅後盈餘（EPS）4.4元。
卓靖倫表示，去年業績成長除受惠疫情影響式微，整體餐飲內需升溫外，旗下早午餐品牌麥味登門市升級轉型、App會員持續募集；台式炸雞品牌國內外店數穩定成長，帶動整體營收向上，新火鍋品牌也帶動營運。
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展望後市，卓靖倫表示，揚秦營運團隊將持續拓展品牌市占率，並朝高附加價值餐飲邁進，擴大經營效益。下半年將進入營運旺季，麥味登預計以多元店型進軍各式商圈，朝千店目標邁進；炸雞大獅持續推動海內外展店，除了為進軍美國市場做好準備，更將加強印尼與馬來西亞區域展店，加速擴大代理區域與店數成長。涮金鍋則預計下半年開放加盟。
截至目前，麥味登總店數862家，炸雞大獅海內外店數113家，REAL Cafe店數5家，涮金鍋店數1家。（編輯：楊蘭軒）1130529
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