國發會：淨零預算計畫明確且不限綠能 不應混淆

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）政府預計投入新台幣9000億元推動2050淨零轉型目標，近日引來在野黨立委抨擊，以及媒體批評，國發會今晚發布新聞稿強調，淨零轉型是必要投資，而台灣淨零預算支出的路徑、目標及計畫明確，請外界勿混淆。

國發會指出，媒體將政府依計畫逐步推動中的淨零轉型9000億元預算，與立法院正討論的財政收支劃分法及花東交通建設三法類比，是意圖混淆視聽，對此做出三點說明，首先，淨零轉型是必要投資，且已成為全球共識。

國發會說明，世界各國皆大舉投入預算，以達到淨零轉型的目標，鄰近國家如日本，也已推動綠色轉型基本方針，預計於未來10年投資150兆日圓（逾新台幣30兆元），進行國內產業綠色轉型，強化產業競爭力。由此可見，追求淨零轉型以掌握龐大綠色商機，是國際趨勢。

國發會指出，政府基於國際社會責任及國家長遠發展，將持續推動淨零轉型，預計可帶動民間投資4兆元，創造產值5.9兆元。

第二，政府已公布2050淨零排放路徑及12項關鍵戰略行動計畫，淨零9000億元預算規劃與目標明確，絕非僅限於綠能。

為了達成2050淨零目標，政府於2022年3月公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，並於2023年3月公布淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，至2030年估計投入9000億元預算，發展風電、光電、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、運具電動化及無碳化、淨零綠生活等關鍵領域，並非僅侷限於綠能產業。

12項關鍵戰略行動計畫皆已公布於國發會、永續會、環境部、經濟部等相關機關網站，供民眾查閱及檢視。

第三，淨零預算嚴守財政紀律，依據計畫逐年編列；12項關鍵戰略行動計畫預算，已陸續通過立法院審核，編列於過去3年度（111、112及113年），中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，並非首次編列，可受公評。（編輯：張均懋）1130605