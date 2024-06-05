中油與卡達簽署27年LNG供應合約 入股氣田計畫

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（中央社杜哈5日綜合外電報導）卡達能源公司（QatarEnergy）今天發布聲明表示，卡達同意供應中油公司液化天然氣（LNG），為期27年；中油並買下5%卡達北方氣田東段計畫的股權。

法新社報導，卡達能源公司的聲明未公布協議金額。另根據彭博，卡達將依約每年提供中油400萬噸LNG。

卡達能源事務部長兼卡達能源公司執行長卡比（Saad al-Kaabi）表示：「我們期待進一步加強與中油公司的合作關係…並進一步展現我們對全世界客戶和夥伴堅定不移的承諾。」

卡達與美國、澳洲和俄羅斯齊名，是世界上最大的LNG生產國之一。

中國、日本和韓國為首的亞洲國家一直是卡達天然氣的主要市場，但自俄烏戰爭爆發，導致俄國供應出現疑慮後，來自歐洲國家的需求也在成長。

根據這份於卡達首都杜哈（Doha）簽署的合約，中油將成為卡達北方氣田東段計畫（North Field East）合作夥伴，這是卡達北方氣田擴建計畫（North Field Expansion）的一環。

彭博報導，中油將買下5%的北方氣田東段計畫股權。

規模更大的北方氣田擴建計畫去年動工，擁有世界上最大天然氣儲量，範圍從波斯灣延伸至伊朗領土。

中油董事長李順欽表示，卡達能源公司「過去數十年來在確保台灣國內天然氣市場方面發揮了重要作用」。

他說，買下北方氣田東段計畫股權「將進一步加強兩國間的合作關係」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130605