傳奇鋼琴家鄧泰山攜得意弟子來台 音樂會聽傳承

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（中央社台北5日電）傳奇鋼琴家蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主鄧泰山謙和待人，琴藝精湛，無論身教言教都對新一輩鋼琴家影響深遠。這次他將首度攜張凱閔、王紫桐、羅加卿與劉舒涯等新秀舉行音樂會，分享音樂感動。

鄧泰山（Dang Thai Son）表示，他教書已經超過30 年，學生多半來自亞洲，「也因為這樣，我們擁有來自亞洲共同的文化根基，也有共通的感受力與思考的方式。」鄧泰山說，這是他第一次帶著年輕鋼琴新秀們一起來台灣演出，「我們要向台灣樂迷分享更多鋼琴音樂上的美好。」

鄧泰山是當代蕭邦音樂演奏權威之一，越戰期間生於越南河內，在艱困的物質條件下成長與習樂，19歲被發掘進入莫斯科音樂院，1980年22歲橫空出世，奪下第10屆蕭邦國際鋼琴大賽金牌，史無前例成為第一位拿下這個獎的亞洲人。

根據亞藝藝術發布的新聞資料表示，鄧泰山至今音樂會不斷，也是各大國際鋼琴大賽評審。2018年9月，鄧泰山獲得波蘭文化部頒發Zasluzony Kulturze Gloria Artis（文化榮譽獎章），這是波蘭頒給對其文化和民族遺產有傑出貢獻者的最高榮譽，對鄧泰山來說實至名歸。

鄧泰山謙和溫暖的人本態度，讓他的音樂更顯禪學與詩意，2021年蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主劉曉禹（Bruce Liu），以及創大賽最小年紀奪得第6名的鋼琴家白立君（JJ Jun Li Bui）都是鄧泰山的得意門生。

這次與鄧泰山一起演出的前途看好年輕鋼琴新秀，包括來自台灣的張凱閔，曾獲第1屆盧布爾雅納音樂節國際鋼琴大賽冠軍。王紫桐（Zitong Wang）拿到第33屆西班牙費羅爾國際鋼琴大賽冠軍，曾與費城交響樂團等一起演出。

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羅加卿（Jiaqing Luo）曾與中國愛樂樂團等樂團合作，2022年獲第8屆仙台國際鋼琴大賽第1名。劉舒涯（Sophia Liu）曾獲義大利米凱蘭傑利（Arturo Benedetti Michelangeli）國際鋼琴大賽第2名、最年輕半決賽獎及觀眾獎。4人都是鄧泰山的學生。

「傳承─鄧泰山與明日之星音樂會」今天在台中國家歌劇院中劇院，6日在台北國家音樂廳演出，曲目包括蕭邦、舒伯特、巴爾托克等作曲家的鋼琴獨奏、雙鋼琴以及四手聯彈等。（編輯：謝雅竹）1130605