本土漫畫「引路人」穿梭靈界信仰 羅寶桑原讓讀者從神話認識台灣

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文：中央社記者黃淑芳

看似不起眼的少年周聖于車禍身亡後來到靈界，誤打誤撞變成引領亡者的「引路人」，成為七爺八爺的同事。他必須通過技能測試「引路考」，協助亡者了卻牽牽絆絆的人世悲歡離合，才能完成任務。

搞不清楚狀況的少年，遇見土地公、城隍爺、五府千歲、地藏王菩薩、媽祖等眾多神祇，以及魔神仔等妖怪，慢慢摸索著了解這個世界的運作規則，還要小心別踩線、別攪和進地盤競爭，不能釀成炎上、公關危機。

這是本土原創漫畫《引路人》的故事，2017年年底開始在LINE WEBTOON連載，吸引逾4000萬瀏覽人次，正在進行影視改編，5月起陸續出版紙本漫畫，作者簽名特典一推出就銷售一空。創作二人組編劇桑原、漫畫家羅寶接受中央社書面專訪，分享創作心情。

大學老友攜手合作 迴響超乎預期

任職於廣告公司的桑原，和曾在大學擔任漫畫系講師的羅寶，念大學的時候就認識，合作過若干短篇漫畫，一個編劇、一個作畫。羅寶獲得LINE WEBTOON第一屆挑戰聯賽長篇漫畫組亞軍、結束連載後，考量到週連載的壓力，決定找一位編劇合作，第一個就想到桑原，並且把故事主題交給桑原決定。

問：請與我們分享《引路人》的起源，兩位如何組成團隊、為何選定這個主題，還記得第一次確認「對，就是這個！」的場景及心情嗎？

桑原：以前的合作大多數是玩票性質的，主要是我寫的一些東西讓羅寶去畫成漫畫，並沒有想過要走專業漫畫編劇的這條路。

直到羅寶結束上一部連載，他覺得同時要編劇和作畫太累了，來問我有沒有興趣擔任他的編劇。他並沒有設定主題類型，唯一的條件是希望能夠影視化，但我也沒有把這件事放在心上，只想做一些自己有興趣的題材。

當時並沒有預期到這部漫畫會獲得不錯的迴響，所以沒有那種「用這個題材一定能紅」的心情，就只是抱著試試看好玩的心態下去做的。

羅寶：桑原跟我說故事設定與架構後，我覺得是很值得嘗試的題材，於是馬上就開始討論與繪製。

問：最早定案的人物造型是哪個角色？花最多時間雕塑的又是哪個角色？可曾因為讀者的回饋、意見而得到什麼啟發或靈感？

桑：最早定案的人物應該是七爺、八爺，這部漫畫的初心就是為了七爺、八爺而設計的。

《引路人》反派角色都蠻花時間的，因為整部作品的宗旨就是大多數時候好人和壞人，只看你從哪個角度、哪個時間點去審視他，所以反派也不能無腦作惡，必須有深度、有故事，這讓我們在創造反派時要花蠻多心思的。

不太會因為讀者的回饋而去更動角色，最多就是知道某個角色人氣很高，會盡可能多增加他的戲份。

羅：最早定案的人物造型應該是七爺和八爺，漫畫前製階段也花了一些時間調整。

對我來說花最多時間雕塑的角色可能是周聖于，因為他實在太普通了，連載過程中隨著畫技進步，也希望能讓他成為更有魅力的角色。

（奇幻基地提供）

《引路人》主角周聖于小時候跟著奶奶去拜拜，在廟裡發現自己擁有與眾不同的感應能力。（奇幻基地提供）

最痛快的橋段：引路考

問：作者私心最喜歡的角色是誰？創作得最痛快的橋段、場景又是什麼？

桑：我最喜歡的角色是七爺，當初七爺的個性原型就是照我本人設計的，或是說那是我想像中自己擺脫社會化的樣子。

創作最痛快的橋段是引路考和虎姑婆的章節。引路考從筆試、任務到對戰，我都幫自己設下了許多限制，譬如筆試到底要考什麼才能突破大家的想像，又該怎麼解題才能自圓其說、滿足讀者期待。

在羅酆山任務時，一次出現了一票全新的角色，假設要穿插敘事，勢必又會因為讀者不熟悉新角色，故事線淪於沉悶無聊，所以每段敘事都要想清楚吸引讀者的點是什麼；最後呈現出來的效果我個人蠻滿意的。

虎姑婆篇章也是差不多的意思，我要怎麼在讀者已經很熟悉虎姑婆故事的限制下，詮釋舊有的故事同時開拓新的內涵。這一篇是我創作《引路人》以來，第一次意識到自己的敘事技巧趨於成熟的時刻。

羅：我最喜歡的角色是官官，她努力不懈與不服輸的精神都是我很喜歡的特點。

創作過程中感到最痛快的應該是引路考第二關，劇情加入了很多新角色與靈界場景，要在最短時間內做到讓讀者有記憶點是很有挑戰性的，繪製這段劇情也讓畫技提升很多。

《引路人》與兩位作者的漫畫造型。（奇幻基地提供）

問：條漫格式是因為要在LINE WEBTOON連載，還是構思之初就決定要嘗試的格式？出版紙書時需要修改的幅度大嗎？

桑：我們一開始就是投LINE WEBTOON，從來沒有想過傳統頁漫的格式。

出版實體書需要大量的重新排版，原本分鏡的邏輯就不一樣，所以不只是把原有的漫畫貼進紙裡這麼簡單，中間有很多看似簡單但實則相當麻煩的內容。這方面也要感謝奇幻基地提供了很大的幫助，可以說要是沒有奇幻基地，單憑我們兩人是絕對不可能出版的。

羅：一開始構思就是以條漫格式進行創作；紙本書與手機條漫的分鏡形式有很大的不同，轉換的過程確實花了很多時間與功夫，奇幻基地編輯部也協助非常多，讓實體書得以順利出版。

謝謝大家陪我們一起做夢

問：這部漫畫連載一直頗有人氣，讀者都對題材感到驚豔。創作過程中最困難的部分是什麼？身為作者，最大的收穫又是什麼？

桑：其實我們一開始人氣沒有很高，台灣融合佛道教和妖怪的作品不在少數，對讀者來說這並不是全新的題材。我猜可能是到中後期，讀者發現作品中有更多深度與人文關懷，不是純粹的王道漫畫，人氣才逐漸上升。

創作過程最難的肯定是時間有限。畫出多精緻的畫面、寫出多精彩的故事都不是最困擾我們的，難的是這些必須在幾天之內完成，尤其我們只有兩個人。常常看到有讀者以日、韓漫的邏輯，質疑我們有助手還畫這麼短，我們到底在工作室幹嘛之類的言論；事實上，我們沒有助手，當然也沒有工作室，所有的工作都是兩個人完成，加上我們還有正職工作來確保每個月基本的生活開銷，那種與時間賽跑的壓力很難對讀者解釋。

身為作者最開心的當然是作品能夠娛樂大家，看到大家一起討論自己創作的故事、角色，就很像是所有人陪著你一起做夢的感覺，那感覺真的很棒。

羅：對我來說最困難的部分還是在時間內完成足夠有自信的作品，這大概是我作為漫畫家一輩子的課題。而最大的收穫應該是看著讀者們透過閱讀我們的作品而獲得了某種東西，也許是娛樂、省思、感動，都讓我覺得畫《引路人》是一件很棒的事情。

問：近年關注台灣本土題材的作品漸漸增加，與台灣妖怪、神鬼傳奇有關的文字、影視作品也變多了，您怎麼看待這個潮流，期許《引路人》扮演什麼樣的角色？

桑：我覺得我們算是運氣好剛好搭上車了，其實在《引路人》之前就有一波研究台灣妖怪的風潮，只是當時有統整性的創作作品並不多。我很高興大家對在地文化更加重視，畢竟這也是當初起心動念創作《引路人》的原因之一，講到日本的妖怪，大家會想到天狗、河童、座敷童子，他們的形象隨著時代不斷改變，我們希望也能消除大家對於談論台灣神明、妖怪就是過時、迷信、老土的印象。

我個人更加期許《引路人》不但能讓大眾認識台灣的神話，更有能力藉由每個故事去探討當時的時代背景、文化因素，因為台灣的神明和妖怪，進而更瞭解台灣。

羅：其實我在畫 《引路人》之前，對於台灣妖怪及神鬼題材幾乎沒有什麼涉獵，可以說是邊畫邊和讀著們一起認識這個新世界；所以我也沒有特別想過期許《引路人》能夠扮演什麼角色，對我來說最重要的事情就是畫出好看有趣的漫畫而已。

該完結就完結 不會為流量強行續命

問：第2季連載結束，粉專已預告第3季就是故事的完結，可否透露目前的規劃，以及這部作品完成後的計畫？

桑：其實下一季是整部故事的完結也只是暫定，畢竟目前的內容已經遠遠超越當初我們提案給LINE WEBTOON時的規模，現在只希望能盡快恢復連載。至於接下來的劇情或是結局，只能說每個禮拜我們可能都會有不同的想法，可以確定的是該結束時我們就會果斷結束，不會為了流量強行幫《引路人》續命。

目前還沒有想過這部作品結束之後的計畫，我猜大多數漫畫家應該都是走一步算一步吧，還沒有那個餘裕能夠煩惱未來。

羅：目前的規劃是完成紙本書後，努力慢慢積稿，重回連載；還沒有想到作品完成後的事情。

跟朋友一起工作，常常是友誼「大冒險」，一不小心就會傷感情，桑原和羅寶倒沒有這個問題。兩人不約而同地說，工作就是工作，意見不同就理性討論、用專業說服對方，找出當下最好的解決方式就好，「最常遇到的問題只有時間不夠怎麼辦！」（編輯：翁堃耀）1130605