周星馳推出首部微短劇 「金豬玉葉」評價兩極

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（中央社台北5日電）中國微短劇當紅下，香港喜劇天王周星馳2日在抖音推出首部微短劇「金豬玉葉」，首集第一天播放量突破千萬，開出紅盤。儘管新劇質感受到好評，但內容被指「星味」不足，拘泥於電影形式。

綜合香港01、第一財經、環球網報導，周星馳今年初宣布與抖音平台合作，聯合開發經營「九五二七劇場」，並推出首部微短劇「金豬玉葉」，第一季共有24集，首集2日正式開播。

「金豬玉葉」講述台灣律師事務所實習生葉小萊，因其雙胞胎姐妹遭遇殺豬盤（網路感情詐騙），決定前往中國大陸尋找嫌疑人朱浩，卻發現對方也被冒用身分，元兇另有其人，兩人踏上笑料不斷的追兇之旅。

不過首集跟周星馳有關的元素，就只有兩個鏡頭，開場時出現的「豬肉佬」，造型跟「國產凌凌柒」中星爺的「豬肉佬」造型一樣。

「金豬玉葉」開播後引發星粉熱捧，首日觀看人次突破千萬，截至4日8時，播放量已達驚人的2700萬，躍為最受關注的超級微短劇。第2集今天開播，目前仍可免費觀看。

官方資料顯示，「金豬玉葉」監製與導演分別為易小星和馬史，徐涵編劇，史元庭、夏若妍領銜主演。周星馳則以劇場發起人身分參與出品，主要參與工作包括前期參與劇本討論，對人物設定、劇情推進提出意見，參與後期剪輯環節與意見指導，以及節奏進度與笑點設置等。

該劇並非微短劇常見的豎屏形式，而採用了更傳統的橫屏形式。監製易小星此前表示，「金豬玉葉」按照電影節奏來拍攝。

雖然「金豬玉葉」熱播，但從已經播出的第一集來看，該劇大量融入了東北話、脫口秀等元素，與周星馳此前的電影風格並不完全類似，播放評論區也出現兩級評價。

不少備感失望的影迷打出了一星差評：「掛羊頭賣狗肉」、「和周星馳壓根半毛錢關係都沒有」；但也有人認為該劇的製作水準和質感在短劇中還算精良，劇情和對白中也融入社會熱點，「還是有些荒誕的幽默感」。

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報導說，周星馳雖然沒有親自參與「金豬玉葉」的創作，然而多年來建立的無厘頭風格也被新劇繼承，男女主角的怪誕身分設定，也相當吸引觀眾。但也有觀眾指出，「金豬玉葉」作為短劇，在短劇作品「每分鐘一個哽」的創作剪裁方式上，尚未充分得到掌握，認為星爺仍有電影「職業病」，眼光與手法仍拘泥於電影的布局，令追看性大減。

報導還說，6分鐘的第一集並沒有太多「星味」，讓不少對該劇寄予厚望的粉絲頗為遺憾。周星馳招牌式的「無厘頭喜劇」何時才能重出江湖，微短劇賽道是否適合這些已經成名電影人，成為熱議話題。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130605