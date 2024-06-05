Tank復出8日開唱 預告下半年推新歌

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（中央社記者王心妤台北5日電）歌手Tank 8日將在台北國際會議中心開唱，他今天表示，因為患有無法根治的遺傳性心臟病，導致體力不好，但希望透過訓練進步，不只期待唱到更大舞台，下半年也會有新歌。

Tank擁有「專屬天使」、「給我你的愛」、「三國戀」等經典歌，是不少8年級生的共同回憶，不過他曾因為患有遺傳性心臟病而淡出歌壇。

Tank今天受訪表示，雖然容易感到疲累，不過每場演唱會都會準備椅子，可能會利用跟觀眾閒聊的時間稍坐休息，私下製作音樂時也會將工作時間控制在一天5個小時左右，平日則是定期回診心臟科，雖然病情無法根治，但可以用藥物控制也不會有生命危險。

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Tank目前育有一女，他笑說女兒比較迷日本動漫歌曲，「小時候會聽我的歌，現在就不確定了。」不過他也提到女兒沒有叛逆期，只是小時候願意跟爸爸牽手，現在比較在乎同儕變得比較害羞。

對於久違在台灣開唱，Tank表示，因為已經在馬來西亞跟高雄開唱，心情已經不太緊張，未來也希望挑戰更大的場地，不過考慮到身體狀況，希望先從小場地開始唱到大舞台，今年7月則會推出新作品。（編輯：李亨山）1130605