小說「黃色臉孔」從作品剽竊為起點 直面文化挪移

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）「非得擁有『妳』的臉孔，才能寫出感動萬千讀者的故事嗎？」「巴別塔學院」暢銷作者匡靈秀推出全新驚悚諷刺小說「黃色臉孔」，以作品剽竊為故事起點，大膽挑戰族群與文化挪用議題。

根據臉譜出版書訊，作者匡靈秀出生中國，4歲隨家人移民美國，22歲就學期間即以「罌粟戰爭」震撼奇幻文壇，售出近20種外語及電視劇改編版權；而後她又以結合歷史與奇幻、批判帝國和殖民霸權的「巴別塔學院」，持續受到星雲獎等奇幻文類指標獎項提名肯定。

「黃色臉孔」是匡靈秀以出版業為背景的驚悚諷刺新作，並透露本書累積了她接觸出版領域以來所有的挫敗感、尖銳辯證，與一再苦思的無解問題。

全書不僅在全球最大的閱讀社群Goodreads網站拿下讀者票選「年度最佳小說」冠軍，更獲得「恐怖大師」史蒂芬．金（Stephen King）稱讚：「絕佳的閱讀體驗，包含犯罪、諷刺、恐怖、偏執、文化挪用問題......令人難以釋卷，更難以遺忘」。

「黃色臉孔」描述從小嚮往寫作的年輕白人作家茱恩，第一本書出版後不叫好也不叫座，反而好友、中國移民後裔的雅典娜成了名利雙收的文壇寵兒。某日兩人相約聚餐，雅典娜提到自己剛寫完神祕新書「最後的前線」，雅典娜不久後就意外身亡。茱恩則在雅典娜家中發現了新書原稿，並決定據為己有。

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雅典娜的新書是一部描寫第一次世界大戰期間華人移工的歷史小說，儘管茱恩對其中的時代、文化背景完全不熟悉，她仍著手修改投稿，並替自己換了帶有「東方風味」筆名。

這本書成功讓茱恩與知名出版社簽約，奪下暢銷書榜單，但她卻開始覺得雅典娜的鬼魂糾纏著自己，不僅網路論壇有匿名帳號指控她剽竊，雅典娜的社群帳號竟也恢復活動。看著謊言越滾越大的茱恩，不知道失控的一切要如何收場。（編輯：吳協昌）1130605