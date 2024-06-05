印尼恐怖片之父拍火車故事 後製1年給觀眾完美體驗

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（中央社記者王心妤台北5日電）印尼恐怖片「鬼咧號」是「印尼恐怖片之父」黎剎曼托瓦尼的新作，全片90%故事在火車上發生。製作人阿姆里特說，電影幾乎都在綠幕下拍攝，花了1年時間後製才完成整部電影。

根據電影公司提供資料，「鬼咧號」（Kereta Berdarah）的恐怖故事發生在火車上，因為題材太過驚悚血腥，在拍攝地勘景時一度找不到願意租借的火車，電影也差點無法拍攝。

導演黎剎曼托瓦尼（Rizal Mantovani）後來靠著電影圈人脈，重金打造出跟真實火車等比例的4節車廂，不同艙等及用餐車廂都一一還原，這些擬真車廂最後被搬到印尼首映會亮相，現在也保留在電影工作室中，讓曼托瓦尼宣傳電影時打趣表示，「歡迎租借。」

製作人阿姆里特（Amrit Punjabi）表示，因為拍攝特效鏡頭用的綠幕太多，演員在拍攝時幾乎都是被綠幕環繞，「為了確保觀眾有最完美的觀影品質，我們前後花費1年時間進行後製。」

「鬼咧號」將於7日全台上映。（編輯：張雅淨）1130605