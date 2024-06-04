台、客、原民語等字元都可用 設計師推「日花」字體

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（中央社記者王寶兒台北4日電）自土木工程「跨行」設計的陳冠穎，在團隊justfont「jf字友社」計畫協助下推出字體「日花」，從20世紀美術字中醞釀浪漫典雅的字體，還可包含台語、客語羅馬字、原民語等字元。

justfont自2018年推出「jf字友社」計畫，透過前期財務支援、輔導字體設計等方式，協助有志投入字體設計的設計師創作，目前合作案例包含凝書體、激燃體等。

而在「jf字友社」計畫中，專案集資累計超過新台幣6000萬元，贊助總人次超過2萬人，顯示民眾對繁體字體創新的支持。

「jf字友社」新作「日花」由陳冠穎推動，他原先為土木工程背景，決定轉攻設計的過程中，著迷於手工創作，當時在學校工讀時，他對圖書館收藏的台灣日日新報微縮膠卷愛不釋手，從「老字體」中找靈感，也成為他獨樹一幟的創作方式，更影響他日後的創作，包含與永真急制合作的台北表演藝術中心園區訂製字體、新版經濟部標準字等。

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Justfont今天發布新聞稿表示，日花字體發展已邁入第3年，從概念草稿成形為具體風格，預計製作超過9000字，不僅包含歐文字母、注音、數字，更有台語、客語羅馬字、漢字、原住民族語、粵語常用字以及日文假名。期盼在民眾持續支持下，推展台灣文字風格。

「日花」字體從舊時代字跡中發展而來，陳冠穎取老師傅手法，在字體空間佈局與輪廓上，讓其更接近傳統書法與手繪美術字，追求不均勻且有層次的美感。另外，陳冠穎也從諸多非標準寫法的「異體」借鏡，創造充滿風味的字體特徵。（編輯：龍柏安）1130604