上海交通大學新制 鬆綁學生轉系「零門檻」

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（中央社記者李雅雯上海5日電）上海交通大學今年起全面放寬學生轉系措施，大一、大二、大三學生均可申請轉系，人人都有轉系機會，校本部和醫學院也可以互轉，校方表示，充分尊重學生進校後二次選擇機會。

上海交通大學（上海交大）今天下午舉行2024年招生記者會，學生轉系新制最新狀況也在會上公布。

據澎湃新聞5日報導，上海交大招生辦公室主任武超表示，從2024年起，上海交大全面放開轉系措施，更加注重學生綜合能力、興趣愛好及個人發展規劃，充分尊重學生進校後二次選擇機會。

武超指出，大一、大二、大三學生均可申請轉系，有多次轉系機會，校本部和醫學院也可以互轉；上海交大在每年4至5月開放轉系申請，最新統計顯示，今年成功轉系學生數較去年提高150%。

「給拔尖的同學錦上添花，給不適應本專業學習的同學雪中送炭」。武超強調，上海交大今年起實施開放、靈活的轉系措施，使學生轉系「零門檻」，「說白了，不是分高的同學才有資格轉專業」。

他說，如果學生在現有的專業領域表現好，那就沒有轉系需要；倘若學生對於原有系別興趣不高、成績不突出，應該再有個機會做出改變，。

武超坦言，雖然轉系自由度增加了，不過有些科系報考人多，很難全部錄取，需要視情況而定，至少開放了多次轉系，這也是給學生多次準備的機會。如果第一次沒能轉系成功，可以再努力一年，透過旁聽課程、參與專案來為轉系努力。

第一財經2日報導提到，愈來愈多大學開始調整轉系措施，降低學生轉系門檻，包括上海交大、武漢大學、華中科技大學等校都有推出相關做法。

21世紀教育研究院長熊丙奇在第一財經報導中表示，學校除了提供學生轉系機會外，也要引導學生了解大學、認識自我，引導學生做出適合自己的規劃，避免轉系後仍有不適應的問題。（編輯：邱國強）1130605