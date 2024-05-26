中國研究生擴大招生 碩士比學士難找工作

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（中央社記者張淑伶上海26日電）中國教育部在2020年3月實施研究生擴大招生計畫，如今碩士學歷比學士學歷還難找工作。這些碩士畢業生對薪資有更高期待，但遇上不景氣，企業大多不願付出更多的薪資成本。

經濟觀察報25日報導，2020年3月中國教育部提出擴大碩士研究生招生規模，從前一年的91.7萬人增至110.7萬人，年增20.7%。2019至2023年的4年時間，中國累計培養研究生數量就從近800萬人上漲至1100餘萬人，目前仍在以超過每年100萬人的幅度上升。

報導以一名在2020年秋季考研的學生為例，他大學畢業時，環保企業願意提供的薪資大約是月薪人民幣5000元（約新台幣2萬2000元）；如今3年過去，他以8000元的期望月薪投出80餘份履歷，多數石沈大海，少數獲面試通知的薪資也不理想。

在面試過程中，他發現，同系所的大學部畢業生，更容易得到合適的工作機會，研究生因更多想進入對口的科研機構，反而工作方向更窄、找工作更難。截至5月中旬，這名研究生班上20多個有意願找工作的同學中，成功被錄用者不到10個。

智聯招聘網站3月下旬至4月中旬針對2024屆畢業生調查，結果顯示，今年非「雙一流」（中國的大學分類標準，指一流大學和一流學科）的大學院校碩博畢業生獲得錄用率為33.2%，較去年下降17個百分點，同時也低於這些大學畢業生的獲得錄用率43.9%。

智聯招聘執行副總裁李強表示，這是此前從未出現過的現象。在今年以前，碩博的求職進展一直以來都好於大學部。這一態勢在非「雙一流」院校中更為凸顯，去年這類學校碩士獲得錄用率為50.5%，高於大學部的46.6%。

報導引述一名國企下屬的中型水務（供水）公司總經理說，現在地方政府財務緊張，因此公司對應屆生需求，尤其是成本更高的研究生需求相比以往會減少，現在企業招應屆生更多只是「為了完成被安排的容納就業指標」。

這並不只是水務行業僅存的現象。科銳國際校園招聘業務總監安慶說，近幾年，研究生數量的成長速度和規模不斷提高，明顯大於市場的需求，大量企業釋放的職務需求，大學畢業生能力就足夠了。

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，從中國經濟發展現狀看，目前碩博士的人才供給、尤其是學術性的碩博士，已經超過了社會需求。（編輯：邱國強）1130526