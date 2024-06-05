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詐團假借股市名嘴騙走455萬元 新北警逮2車手

2024/6/5 19:05
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市海山警分局指出，呂姓女子誤信詐騙集團假借名嘴的投資騙術，遭騙新台幣455萬元，報案求助。呂女4日佯裝面交時，員警逮捕2名車手，依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送。

海山警分局今天表示，呂女4月間在通訊軟體上看到以股市名嘴為噱頭的投資群組廣告，她參加群組後，2個月內陸續面交7次現金給假冒理財專員的車手。

警方指出，呂女共繳出455萬元，後續欲領回時，詐團卻無法出金，她才驚覺遭遇詐騙，日前至海山派出所報案求助。警方指導呂女持續與詐騙集團周旋，並與「理財專員」約定4日至住處面交後續款項。

4日當天員警事先埋伏，待取款的車手周姓男子清點現款時予以逮捕，隨後在旁邊的超商逮獲監控手胡姓男子，並起出相關現金與犯案證物。

警方指出，警詢後將2名車手依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌，移送新北檢。將持續查緝詐欺機房，偵辦幕後集團、出資者與系統商等共犯結構。

海山警分局長陳保緒表示，「假投資詐欺」類型常以穩賺不賠、低成本高收入等話術誆騙被害人。113年度迄今，新北市警局已查獲假投資詐騙集團73件674人，查緝詐欺車手484人，瓦解機房、水房12處。（編輯：戴光育）1130605

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