高空滑降飛越178公尺寬冬山河 宜蘭童玩節新遊戲

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）2024年宜蘭國際童玩節夏季登場，宜蘭縣政府今天公布今年新遊戲，要讓遊客以高空滑降方式，飛越178公尺寬的冬山河面，園區還以「5G．AI」概念，打造新設施。

宜蘭縣文化局今天表示，以「遊戲、展覽、演出、交流」為4大訴求的童玩節是宜蘭縣重大觀光旗艦活動，今年邁入第29年、第23屆，7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行，今年活動融合「5G．AI」主概念，打造「童玩的多重宇宙」。

在遊戲上，文化局指出，往年廣受歡迎的高空滑索設施，全長約270公尺、約4層樓高，在滑行過程中除穿越童玩節園區，還可遠眺宜蘭龜山島地景。今年這樣設施改以飛越178公尺寬的冬山河面為新內容，再讓遊客搭船返回園區，驚奇冒險指數再升級。

其它的遊戲新設施，文化局表示，還有「飛碟水上木馬」、離地12公尺高的360度「星際擺盪」高空迴轉盪鞦韆，帶給遊客新刺激；夜間安排「魔幻光影秀」雷射水舞燈光秀與園區光環境連動，屆時園區可見LED（發光二極體）光雕等大型主題裝置藝術，彷彿置身銀河系。

此外，園區也導入3D立體AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）及5G（第五代行動通訊技術）運動科技的各式AI互動科技專屬場域，民眾可感受虛實空間的穿越樂趣。

演出方面，文化局指出，今年活動除請法國、澳洲、韓國、荷蘭等專業表演團，還有首次在園區演出的非洲國家蒲隆地，以及被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的秘魯剪刀舞。（編輯：戴光育）1130605