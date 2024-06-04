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翁立友再戰金曲台語歌王 請益教授苦練歌詞

2024/6/4 18:48
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（中央社記者王心妤台北4日電）金曲歌王翁立友以專輯「刀馬旦」再入圍第35屆台語歌王，他今天表示，「刀馬旦」是難唱的前幾名專輯，其中歌詞不好發音，不只要長時間練習咬字，更向台語教授請益正確念法。

對於「刀馬旦」，本屆金曲獎評審團主席陳子鴻曾誇獎翁立友展現出傳統，是評審團都有共識要入圍的作品。翁立友今天在記者會受訪表示，能受到肯定很開心，會堅持做更好的音樂。

翁立友表示，「刀馬旦」以京劇開場，加上歌詞拗口，一度擔心傳唱度會不高，但後來發現許多人在KTV唱出新意很開心，「因為專輯歌曲的難度，絕對是我出過專輯中，最難唱的前幾名。」他舉例，像是歌詞的「三千寵愛在一身」等段落，光是精準發音就花了一個多星期準備，甚至求教台語的專業教授。

今年角逐台語歌王的入圍者還有蘇明淵、許富凱、林俊逸和鄭平，被問到最看好哪位入圍者，翁立友笑回：「這題很難耶！每位歌手都比我厲害啦，但我很有信心，也相信自己的努力，當然如果能夠再拿下第2座金曲獎，真是好事成雙，因此我會抱著開心的心情出席，很期待再次走入金曲獎的音樂大殿堂。」（編輯：李亨山）1130604

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