北京揚言：歐盟若損雙邊經貿合作 不會坐視不管

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（中央社記者周慧盈北京5日電）中國外交部今天表示，若歐盟制定任何損害中歐經貿合作的措施，中方不會坐視不管，將採一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

有外媒下午在中國外交部例行記者會提問，「（中國） 商務部長王文濤正在訪歐。中方是否正說服歐洲部分國家停止對中方企業的調查，包括阻止歐洲對中國出口的產品加徵關稅？」

綜合陸媒報導，中國外交部發言人毛寧未回應王文濤訪歐是否為阻止對中國產品加徵關稅，而表示貿易保護主義不符合任何一方利益，希望歐盟恪守堅持自由貿易、堅持開放的承諾。

她強調，「如果歐方出台任何損害中歐經貿合作的措施，中方也不會坐視不管，我們將採取一切必要措施，堅決維護自身的合法權益」。

綜合外電和港媒報導，歐盟官員3日告訴中國汽車製造商，歐盟委員會預計自7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。歐盟委員會預計下週私下通知各公司將適用的進口關稅稅率。

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歐盟去年10月針對中國電動汽車發起反補貼調查，並將根據調查結果決定是否加徵關稅。此舉激怒了北京，並主導了數月以來有關中歐關係的討論。

針對歐盟相關舉措，王文濤當地時間3日出席在西班牙馬德里召開的「中國—西班牙經濟工業合作混委會」第29次會議時指出，歐盟以「產能過剩」為由對中國電動汽車實施反補貼調查是典型的保護主義；他並批評所謂的「產能過剩」，過剩的不是產能，而是焦慮，所謂的「市場扭曲」，扭曲的不是市場，而是心態，盼中方與歐方相向而行，透過對話溝通解決彼此關切。（編輯：謝怡璇）1130605