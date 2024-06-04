史上首次 中國嫦娥6號完成月球背面採樣任務

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（中央社台北4日電）中國央視新聞報導，4日上午7時38分，中國的「嫦娥6號」上升器攜帶月球樣品，從月球背面起飛，約6分鐘後成功將上升器送入預定環月軌道，完成人類首次在月球背面展開樣品採集任務。

嫦娥6號在2日至3日順利完成在月球背面的南極－艾特肯盆地（South Pole－Aitken basin）採樣，按照預定形式將採樣品封裝存放在上升器攜帶的儲存裝置中。

同時，在採樣完成後，嫦娥6號攜帶的五星紅旗還在月球背面展開，這也是中國首次在月球背面獨立動態展示五星紅旗。這一面旗子是由新型複合材料和特殊工藝製作而成。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」表示，迄今為止，人類已進行的月球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，具有重要科研價值。

中國科學院國家天文台研究員左維受訪時指出，嫦娥6號採回的樣品是人類歷史上首次獲取的月球背面月球樣品，將再一次填補月球樣品的空白，對豐富人類月球起源和演化認知、更好地瞭解地球具有重要的科學價值。

嫦娥6號從5月3日發射升空，歷經近月制動、著陸器與上升器組合體和軌道器與返回器組合體分離，於2日成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。

嫦娥6號從發射升空到成功降落月球，共計38萬公里，耗時30天抵達。外界認為，這代表美中太空競賽上升到另一層次。

中國外交部發言人毛寧3日在回應相關問題時指出，「這是中國外空探索的歷史性一步，也是人類和平利用外空的歷史性一步。」（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1130604