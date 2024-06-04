允管理費按時繳 郭書瑤：承擔改進、概括承受

（中央社記者洪素津台北4日電）藝人郭書瑤日前被指控是惡鄰居，不僅積欠大樓管理費還被監視器拍下撕掉公告畫面，她今天宣傳戲劇再度致歉，笑談惡鄰居稱號，表示自己身為藝人就是「承擔改進、概括承受」。

郭書瑤日前和大樓管理委員會爆發衝突，被指控是惡鄰居，拖欠近5萬元大樓管理費外，還在社區管理室和自家門口堆積大量快遞、貨品，甚至撕毀社區公告。

今天郭書瑤宣傳戲劇「完全省錢戀愛手冊」表示心情沒有受影響，「不希望多講，所有事情處理完之後才被爆料的，我自己先沒有做好才引起風波」；至於和鄰居的關係，郭書瑤坦言和鄰居關係沒有不好，也不會有過節，所以沒有要搬家的打算。

而撕公告的畫面被公開，郭書瑤表示，自己都已經把事情處理完，但坦言有為此留下陰影，「有點害怕，因為是住戶監視器」，事件過後郭書瑤惹來不少謾罵，郭書瑤坦言自己比較少看新聞，「我就是承擔改進、概括承受，畢竟我是藝人，就是要比一般人更謹慎，我現在很乖，不會再造成大家的困擾」；還自嘲說：「我卡費固定轉帳，歡迎各家銀行來找我呼籲這件事情」；至於損失代言，郭書瑤表示目前沒有收到消息。

郭書瑤因為此事被冠上「生活白痴」，逗趣說大家會不會一直提醒她要繳費，「如果這麼多人提醒我還不去繳，我真的就是該死」，坦言現在希望有一個室友，以後挑選對象可能也會注意對方能不能提醒我繳費；而單身多年的郭書瑤也哀怨說：「會不會這件事之後我就更難交到男朋友」。

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郭書瑤在新戲「完全省錢戀愛手冊」中和子閎穩定交往中，2人在劇中僅有少數吻戲，沒有激情床戲，而現實生活中，郭書瑤媽媽看劇中女婿越看越有趣，對子閎很有興趣，頻叫郭書瑤可以參考看看，也可以邀請他來吃早餐，至於和子閎有無進展機會，郭書瑤笑說：「沒有特別，這樣問我太尷尬了」。

郭書瑤近來忙碌拍戲還有商演，她提到參加綜藝節目「浪姐」讓自己獲益良多，跟來自世界各地的姊姊們學習讓她感到相當滿足，8月後連3個月郭書瑤計畫要去進修，可能會到菲律賓進修英文、到韓國進修表演，給自己充電後再出發。（編輯：李亨山）1130604