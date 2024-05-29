郭書瑤遭控惡鄰居 二度致歉不會再讓事情發生

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（中央社記者洪素津台北29日電）藝人郭書瑤日前被指控是惡鄰居，不僅積欠大樓管理費近新台幣5萬元，還被監視器拍下撕掉公告畫面，她今天出席活動時哽咽再度道歉：「造成大家困擾，不會再讓事情發生。」

郭書瑤被指控是惡鄰居，拖欠近5萬元大樓管理費外，還在社區管理室和自家門口堆積大量快遞、貨品，甚至撕毀社區公告。

郭書瑤日前透過經紀人回應：「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」

她更表示，「日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

今天郭書瑤出席緯來體育高中街舞大賽記者會，她表示很喜歡街舞，希望大家關心街舞所以還是決定出席。

至於被指控惡鄰居一事，郭書瑤再度道歉表示，「就是因為我個人的生活習慣，我沒有把生活上的事務處理好，造成了這些困擾，真的非常抱歉」，自己已檢討過，之後不會再讓這些事情發生。

對於為何撕掉社區公告，郭書瑤忍不住哽咽、眼眶泛淚表示，「真的不好意思，造成這樣的風波」，避談細節，不想讓活動失焦。（編輯：張雅淨）1130529