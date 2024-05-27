麥玉珍要求道歉否則提告 林淑芬指省略因果關係

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（中央社記者王承中、林敬殷台北27日電）立法院24日審查國會職權修法，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍扭打，互控對方先動手。麥玉珍今天表示，希望林淑芬能向她道歉，則將提告。林淑芬則回應，麥玉珍對自己先出手攻擊避而不談，省略因果關係，只想藉此進行去脈絡化的政治操作。

立法院24日審查國會職權修法時，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍爆發推擠衝突，甚至出拳相向扭打成一團，兩人事後受訪問時則互控對方先動手。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及麥玉珍等人，今天在立法院民眾黨團召開記者會，公布24日當天麥玉珍與林淑芬衝突的影片，指林淑芬不僅先動手打人，事後還到處造謠，要求林淑芬、民進黨團必須向麥玉珍公開道歉，否則將提告。

麥玉珍在記者會現場哽咽的表示，林淑芬對她不僅有肢體暴力，還不斷造謠的語言暴力，造成她第二次傷害，她無法接受。過去她因為家暴離婚，家暴的陰影一直都在，而她也不斷壓抑的恐慌，但現在只要誰走到她後面，她都會恐慌，深怕會被人突襲。

麥玉珍指出，事發至今，她都沒有提告，但到現在為止，她也都沒有收到林淑芬、民進黨團的一句道歉。自己做的事就要負責任，希望林淑芬、民進黨團要正式道歉，否則將尋求法律途徑提告，她呼籲身兼民進黨主席的總統賴清德好好約束綠委，否則其他立委、議事人員都會活在恐慌中。

黃珊珊提到，事實真相只有一個，畫面很清楚的呈現，林淑芬先在背後推了麥玉珍兩次，麥玉珍轉身理論時，林淑芬用手打了麥玉珍的腰部，於是麥玉珍回手阻擋林淑芬，接著林淑芬便出拳重擊麥玉珍的臉部。民進黨投不贏就造謠，是對民主最壞的示範。

民進黨立委林淑芬回應，麥玉珍片面指控她，卻對自己先出手攻擊她的行為避而不談，省略行為與結果的因果關係，顯見民眾黨只想藉此進行去脈絡化的政治操作，民眾黨一昧地指責他人的同時，若未捫心自問相關因果關係，令人遺憾。

林淑芬說明，議事攻防過程發生衝突，非任何人所樂見，還原5月24日當天議場的衝突，她拿布條被國民黨立委陳玉珍推擠到走道，麥玉珍卻占據主席台側的走道，阻擋其他民進黨立委出入，她因為要離開走道而推擠她，麥玉珍回頭就立刻給她一拳。

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林淑芬強調，不管是身高或體重，麥玉珍都比她高大，那一拳閃過她眼前，她當下也很害怕恐懼，才會本能的防衛還手，而麥玉珍不但出手，還猛力用腳踹她。

林淑芬指出，很遺憾，議場上議事攻防的肢體衝突勾起麥玉珍不好的回憶，但議事攻防過程發生衝突，皆非立法院成員所樂見，民眾黨一味指責他人的同時，若未捫心自問相關因果關係，更令人遺憾。（編輯：張若瑤）1130527