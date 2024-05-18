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綠擬組律師團提告 傅崐萁：要告就告52位藍委

2024/5/18 17:21（5/18 17:50 更新）
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立法院院會17日爆發多次嚴重衝突、多人受傷。民進黨立院黨團18日上午怒批民主沉淪、國民黨使用暴力，國民黨團總召傅崐萁（右）與同黨立委吳宗憲（左）等人下午也召開記者會回應，指民進黨不實指控、以暴力染指國會等。中央社記者郭日曉攝 113年5月18日
立法院院會17日爆發多次嚴重衝突、多人受傷。民進黨立院黨團18日上午怒批民主沉淪、國民黨使用暴力，國民黨團總召傅崐萁（右）與同黨立委吳宗憲（左）等人下午也召開記者會回應，指民進黨不實指控、以暴力染指國會等。中央社記者郭日曉攝 113年5月18日
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（中央社記者劉冠廷台北18日電）立法院昨天處理國會職權修正相關法案，引發激烈肢體衝突，民進黨立法院黨團今天稱未來將組律師團，針對國民黨謀殺行為告到底。國民黨立法院黨團總召傅崐萁回應，請民進黨要告，就告國民黨全部52席立委。

立法院昨天處理國會職權修正相關法案，藍綠立委爆發激烈肢體衝突，民進黨團今午先舉行記者會，說明立委受傷情況，並預告將籌組律師團，針對謀殺行為告到底。

國民黨團之後也舉行記者會回應，傅崐萁表示，昨天看到國會最黑暗一天，不只是立法院長韓國瑜沒辦法進入議場，更是近30年來，看到國會議長被人身攻擊，且民進黨立委控制院長休息室門口、不讓韓國瑜出來，連在野黨黨鞭都被禁錮在休息室內，不能進行國會改革的議事推動。

對於總統當選人賴清德凌晨透過臉書慰問民進黨立委，傅崐萁指出，從國家元首的高度，不是譴責民進黨的暴力手段，也未對國會秩序蕩然無存表達遺憾，讓人恍然大悟，賴清德宴請執政黨立委反守為攻，就是用暴力對付韓國瑜、在野黨女性立委議事人員，國民黨團深表遺憾。

傅崐萁提到，聽說民進黨做賊喊捉賊，說要提告國民黨立委，如果民進黨以誣告方式，說要告國民黨立委有殺人罪，「請民進黨有種就告52席，要告就告我們全部」，國民黨團是守護韓國瑜，守護立法院，守護國會改革，守護人民知的權利，守護台灣不再有貪贓枉法。

至於外界關心21日院會是否再發生衝突，國民黨黨團書記長洪孟楷說明，當天怎麼開會，要請問賴清德，希望在總統就職典禮後第一個開議日，要呈現什麼樣的國會給大家看。

此外，昨天遭民進黨立委撲倒的國民黨立委陳菁徽，在記者會上拿出受傷照片落淚譴責，10年可以改變很多事情，但不變的是，執政黨10年還是用性騷、暴力，甚至謀殺來面對新民意，民進黨口口聲聲反對性騷、反對暴力的原則在哪。

一旁的國民黨立委王鴻薇也跟著落淚談及，昨天女兒也一直問她有沒有受傷，今天民進黨怎麼好意思指控別人，昨天每一波衝突都是民進黨的主動攻擊，國民黨從一開始在議場前排了3天2夜，民進黨根本不守道德還插隊，連小學生的水準都沒有。（編輯：林克倫、張若瑤）1130518

國民黨籍立委陳菁徽（左）17日在立法院會爆發肢體衝突時，遭民進黨立委鍾佳濱撲撞受傷，她18日在國民黨團首席副書記長林思銘（右）、副書記長王鴻薇（中）等陪同下出席記者會，秀出傷勢照片，聲淚俱下控訴遭民進黨暴力傷害。中央社記者郭日曉攝　113年5月18日
國民黨籍立委陳菁徽（左）17日在立法院會爆發肢體衝突時，遭民進黨立委鍾佳濱撲撞受傷，她18日在國民黨團首席副書記長林思銘（右）、副書記長王鴻薇（中）等陪同下出席記者會，秀出傷勢照片，聲淚俱下控訴遭民進黨暴力傷害。中央社記者郭日曉攝　113年5月18日
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