郭書瑤全力拚工作杜絕桃花 自嘲用男友換事業

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）演員郭書瑤、姚淳耀和林予晞今天出席影集「何百芮的地獄毒白」媒體茶敘，現場做甜點提前歡慶白色情人節，郭書瑤更笑說暫時要杜絕桃花、認真工作，自嘲「用男朋友換工作」。

「何百芮的地獄毒白」改編自網紅作家宅女小紅的真實人生，描述平凡女子「何百芮」的生活如何在失戀後瞬間天翻地覆。影集播出後收到許多觀眾迴響，包含角色面臨30歲的年齡焦慮、和家人的相愛相殺與和摯友的革命情誼等，讓郭書瑤很感動。

郭書瑤最印象深刻的莫過於：「妳真的很醜很好笑」，連導演、製作人偶爾也會跟她說，讓她不知道該哭該笑。近期傳出她將參與大陸女團選秀節目「乘風2024」，郭書瑤沒否認，僅曖昧回應：「等官宣」，強調最近沒什麼壓力，目前等著下一部作品上線。

郭書瑤表示，今年她就是努力拚事業，之前在大稻埕霞海城隍廟許願：「今年不要有桃花，盡情到世界各地工作」，反正已單身5年，沒差多一年，幽默自嘲是「用男朋友換（工作）」，希望等到「何百芮的地獄毒白」第3季拍完再有桃花，「我怕（戀愛腦）製作人會找不到人拍戲」。

姚淳耀在劇中扮演郭書瑤的現任老闆，和遠赴法國進修的甜點師林予晞有段舊情，兩人都強調郭書瑤非常認真，喜劇細胞渾然天成，很會選劇本、角色很貼和她。郭書瑤謙虛表示是運氣好，並強調接戲首要條件就是自己也會想看，「如果自己都不會看，觀眾怎麼會看」。

「何百芮的地獄毒白」首季共13集，16日將於HBO GO播出大結局。（編輯：李亨山）1130312