三大法人賣超185億元 分析師：關注下週利率政策

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（中央社記者何秀玲台北5日電）台北股市以21484.88點作收，上漲128.26點，成交值新台幣4009.18億元，三大法人合計賣超185億元。分析師指出，台股漲，外資卻提款187.14億元，需待美國本週五公布最新就業報告，以及下週聯準會利率政策，可觀察外資動向。

法人指出，近期大盤忽漲忽跌，盤中更是不斷出現急殺急拉走勢，顯示盤面多空拚鬥激烈，雖然目前大盤尚未完全擺脫回測月線的壓力，但在多方力守下反而在月線附近開始出現短底型態。

今天台股開高後呈震盪走勢一度翻黑，盤中買氣回籠，指數走揚，終場上漲128.26點，以21484.88點作收，漲幅0.6%。三大法人中，自營商賣超63.45億元，投信買超65.6億元，外資及陸資賣超187.15億元。

觀察外資賣超前10名，以中信金5萬2814張居冠，第2名為復華台灣科技優息（00929）3萬8019張、再來是聯電、長榮航、華邦電、新光金、中鋼、國票金、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）。

投信買超第一名為中信金5萬1661張，長榮航4萬5359張居第2名，其餘依序為國票金、聯電、玉山金、群益證、中華電、國產、京城銀、上海商銀。

萬寶投顧執行長王榮旭受訪表示，今天大盤收漲，主要因美國職缺數量下降，提升聯準會今年9月降息的預期，美元指數和美債殖利率下滑，有利於股市，且美股普遍上漲，輝達股價再創新高，激勵台積電與鴻海等AI概念股收高，台股終場指數上漲超過100多點，收在月線以上。

不過，指數雖收在月線以上，但成交量僅4000億元，量能明顯不足，指數僅維持區間整理；另外，外資今天賣超100多億元，沒有由賣轉買，可能需待美國本週五公布最新就業報告，以及下週聯準會利率政策。（編輯：張均懋）1130605