台股摜破10日線 外資賣超435億元創今年第4大

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台股今天終場下殺298.02點，收21364.48點，失守10日線約21518點，三大法人合計賣超新台幣525.8億元，其中外資大砍435.07億元，不僅連3個交易日賣超，金額更創今年第4大，調節長榮航最多，另也賣超多檔金融股及台積電。

台股今天尾盤賣壓加重，終場收在21364.48點，下跌298.02點或1.38%，摜破10日線約21518點，成交值4176.14億元；三大法人同步站在賣方，自營商賣超71.74億元，投信賣超18.99億元，外資賣超435.07億元。

萬寶投顧協理王榮旭接受中央社記者電訪時分析，投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）降息時間表恐延遲抱持悲觀看法，拖累美股29日重挫，且美元指數重新整理後走揚，牽動亞幣走貶，促使外資調節台股。

王榮旭指出，觀察台股這次走跌並非因為新的利空因素，而是以反映美股、聯準會利率政策及經濟數據為主，預估偏多行情不至於反轉，但短線會呈整理格局，靜待下週登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）會否帶來支撐台股的題材。

據台灣證券交易所統計，外資今天賣超前10名中包含多檔金融股，分別為新光金、合庫金、中信金，另賣超台積電1萬4917張，但調節最多的是長榮航4萬6473張、復華台灣科技優息（00929）4萬1926張居次，接著是中鋼2萬4349張，其餘包括宏碁、元大台灣價值高息（00940）、復華富時不動產（00712）。

外資買超前10名中，以敲進聯強1萬5400張最多，國泰金8517張居次，接著是永豐金8066張，其他依序為名軒、東元、京元電子、健鼎、凌陽、中信中國50正2、瑞昱。（編輯：張均懋）1130530