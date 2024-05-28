台股權值股漲勢收斂 資金輪動快速

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（中央社記者何秀玲台北28日電）台股今天由電子股領軍開高震盪，最高漲逾百點攻至21917.93點再創新高，盤中電子權值股漲勢收斂，資金擴散至散熱族群、機器人概念股、觀光航運股走強。

台股今天開盤上漲百點，早盤最高21917.93點，至10時47分，台股加權指數上揚64點，指數為21868點，成交值新台幣2613億元。

電子權值股漲跌互見，台積電盤中下跌2元至867元；鴻海早盤維持盤下狹幅整理,隨後翻紅至185.5元；聯發科盤中上揚20元，來到1305元。

AI概念股緯穎和緯創走揚，散熱族群的雙鴻與奇鋐分別上漲0.55%、4.61%。CoWoS概念股中，雷科漲幅2.23%，鈦昇股價最高120元、盤中漲幅近6%，萬潤漲幅4.72%，中砂漲幅1.1%。

機器人概念股盤中漲跌互見，指標股所羅門下跌1元、跌幅0.57%，穎漢以38.35元漲停、和椿漲幅1.28%。

觀光股即將進入暑假旺季，加上市場對兩岸觀光鬆綁抱持期待，吸引資金回流跌深觀光個股，五福以130元漲停，山富上漲10.5元，雄獅上漲5.5元，六福上漲1.65元、漲幅8.4%。

萬寶投顧執行長王榮旭受訪表示，昨天美股休市，歐洲股市交易冷淡。亞洲股市普遍在平盤附近遊走，台股持續創高，指數已達21918點，逼近22000點，類股呈現良性輪動。

近期台股盤勢以電子股上揚為主，資金今天回到金融和傳產股，讓指數獲得一定支撐，代表中小型企業的櫃買指數呈現走強。

他表示，目前大盤指數繼續創高，盤中指數有小幅收斂，權值型股票台積電、廣達、華碩稍作整理，資金在AI族群中找機會，緯創股價表現強勢，台積電供應鏈上游設備類股股價上揚。整體觀察，行情偏多不變，類股輪動速度快，主流仍在電子股，特別是AI族群方面。（編輯：張良知）1130528