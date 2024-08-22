台股量縮收跌89點 分析師：觀望全球央行年會走向

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（中央社記者何秀玲台北22日電）台股今天下跌89.06點，跌幅0.4%，收22148.83點，成交金額新台幣2893.96億元，創2月以來新低。三大法人合計賣超112.95億元。分析師指出，全球央行年會將召開，特別是日本與美國央行總裁將發表談話，市場等待談話內容，觀望氣氛濃厚。

今天三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超112.95億元；其中自營商賣超29.71億元，投信買超17.67億元，外資及陸資賣超100.91億元。

觀察外資賣超前10名，中信金賣超3萬6887張居冠；賣超第2名為永豐金2萬2121張，其後依序是鴻海、復華台灣科技優息、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、中興電、遠東銀、三商壽。

投信買超第1名為長榮航1758張，國產1554張居第2名，其餘依序為聯電、長華、矽力-KY、漢翔、國泰永續高股息、京元電子、元大金、兆豐金。

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台股今天成交金額創今年2月以來新低，萬寶投顧執行長王榮旭今天接受中央社訪問時表示，其實成交量已萎縮好幾天。今天台股可看出市場出現選擇性退場和觀望，就看行情是往上，或是拉回往下打第二隻腳。

本週全球央行年會將召開，特別是日本與美國央行總裁將會發表談話，攸關美元日圓後市，市場等待談話內容；另外，下週8月28日輝達將公布財報，則攸關科技股，特別是AI產業後市也變數較多下，市場出現較為縮手情況。（編輯：黃國倫）1130822