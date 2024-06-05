山西沁縣政協主席疑涉拆遷糾紛 遭當街捅刀身亡

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（中央社台北5日電）中國山西省沁縣政協主席郭建宇3日早上遭人當街持刀行刺後不治死亡，目擊者指「下手非常重」，兇手當晚即被逮捕。據報導，郭建宇被殺可能與多年前擔任鄉鎮領導期間，與兇手間涉及的拆遷糾紛有關。

綜合中國媒體報導，沁縣公安局今天通報，3日早上7時左右，該縣一個住宅區發生「重大刑事案件」，現年59歲男子安耀紅持刀殺害58歲的郭建宇，導致郭建宇死亡。

據通報，當晚7時45分，安耀紅在沁縣郭村鎮與沁源縣交口鎮交界處被捕，並被採取刑事強制措施，全案正在進一步偵辦中。

根據包括社區居民在內的兩名目擊者表示，安耀紅對郭建宇「下手非常重」，且「主觀惡意非常明顯」，並在作案後快速逃離現場。而案發現場「鮮血淋漓，非常慘烈」，郭建宇的傷勢非常嚴重。

鑑於縣級政協主席被殺害身亡，當地警方將全案列為「重大刑事案件」，且一度懸賞人民幣3萬至5萬元捉拿安耀紅到案，並發布協查通報。

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根據報導，郭建宇與安耀紅兩人都是沁縣定昌鎮人，而郭建宇被殺害可能與多年前的一件拆遷糾紛有關。當時，郭建宇擔任鄉鎮領導，疑因拆遷問題與安耀紅產生積怨。目前警方已展開調查，具體原因還有待官方進一步通報。

公開資料顯示，郭建宇1966年10月生，中共中央黨校行政管理專業本科畢業，1986年9月參加工作，1992年10月加入中共。2006年4月至2011年5月擔任定昌鎮長及鎮委書記，隨後升任沁縣政協主席，今年4月10日曾主持沁縣政協會議。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130605