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射擊世界盃當巴黎奧運模擬賽 劉恆妤晉級決賽

2024/6/5 22:56（6/5 23:06 更新）
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台灣選手劉恆妤將2024射擊世界盃慕尼黑站視為巴黎奧運模擬賽，5日在女子10公尺空氣手槍資格賽穩定發揮，射出580分、排名第3，成功搶下決賽門票。（陳秋燕提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年6月5日
台灣選手劉恆妤將2024射擊世界盃慕尼黑站視為巴黎奧運模擬賽，5日在女子10公尺空氣手槍資格賽穩定發揮，射出580分、排名第3，成功搶下決賽門票。（陳秋燕提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年6月5日
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣選手劉恆妤這次將射擊世界盃慕尼黑站視為巴黎奧運模擬賽，今天在女子10公尺空氣手槍資格賽穩定發揮，射出580分、排名第3，晉級決賽，明天將挑戰本季首面獎牌。

距離巴黎奧運開幕僅剩不到2個月，在德國慕尼黑舉辦的世界盃，吸引不少國家派出主力好手參戰，透過比賽檢視備戰狀況，已取得奧運資格的台灣選手田家榛、吳佳穎、劉恆妤也都有報名參賽。

吳佳穎今年5月曾前往法國、德國移訓1個月，試著讓自己專注在技巧訓練上，並模擬屆時奧運在法國比賽的氛圍。

面對奧運前最後一場國際賽，吳佳穎似乎還在調整，日前女子25公尺手槍資格賽遭淘汰後，今天在女子10公尺空氣手槍資格賽登場，射下571分、排名第38名，無緣決賽。

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至於劉恆妤則繳出580分、資格賽排名第3，搶下決賽門票；教練陳秋燕接受中央社記者訪問時表示，她要選手將這場當作奧運模擬賽，包括賽前作息及到靶場之後的流程都要完善規劃，「很開心她能照規劃進行，比賽也順利發揮自己的技術水平」。

劉恆妤先前因國手資格尚未底定，心情難免有些起伏，陳秋燕表示，劉恆妤心理素質一直不錯，才能在國際賽取得佳績，前陣子因為技術上有些問題，加上選拔壓力，因此影響發揮。（編輯：陳仁華）1130605

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