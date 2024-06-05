英國QS：致力國際交流 促成台大學術聲望表現佳

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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）根據英國高等教育調查機構QS的2025年世界大學排名，台灣大學排名第68，是台灣唯一進入世界百大的大學院校，且在「學術聲望」這項指標世界排名第39，領先台灣其他高等教育機構。

不過，在「教員人均被引用次數」這項指標，台大的排名遜於陽明交通大學：陽明交通大學在「教員人均被引用次數」排名台灣第1、世界第245。

中央社詢問，在「教員人均被引用次數」（Citations per Faculty）排名不特別亮眼的情況下，台大在「學術聲望」（Academic Reputation）搶進世界前40強的原因為何。

QS回應，相較於「教員人均被引用次數」這個具體評量標準，「學術聲望」與「主觀認知」有關。

QS指出，「學術聲望」這一指標參考全球超過17萬5000名學者的意見，且分別排除與他們個人有關的大學院校。儘管「學術聲望」與「教員人均被引用次數」常互有關聯，這兩個指標並非總是完全相關。

QS表示，研究實力當然會影響學術聲望，但各國受訪學者同時也參考其他因素。根據QS的資料，台大在國際交流合作的表現優異、相當活躍，包括參與國際論壇、實施成功的跨國學生交換計畫。

此外，在畢業生能力方面，台大在國際間位居前450名，優於在「國際教員比例」（位於前700名區間）和「國際學生比例」（位於前500名區間）這兩個指標的世界排名。

根據QS提供的資訊，在「國際教員比例」，台灣以政治大學得分最高，世界排名第521。在「國際學生比例」，台大位居台灣第一，世界排名為第451。

QS的2025年世界大學排名有來自106個國家地區約1500所大學院校獲納入排名，其中包括27所來自台灣的高等教育機構。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）表示，台灣的高等教育機構在就業市場及海內外雇主之間持續享有強健名聲，但在研究影響力和國際合作方面依然面臨挑戰。（編輯：高照芬）1130605