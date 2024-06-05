【文化普拉斯】幼稚園就在看福爾摩斯全集 苗博雅談閱讀與溝通心法

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：苗博雅／台北市議員

主題：從童年到從政 苗博雅談閱讀與溝通心法

苗博雅是如何成為支持者心目中的阿苗議員呢？本集節目邀請台北市議員苗博雅分享新書「我們一起向前一步：讓改變真的發生」，並暢談她如何與不同立場的人溝通。

苗博雅在書中首次公開她的童年、參加社運到從政的心路歷程。她是如何在小時候培養出閱讀的習慣？作為民意代表，她認為溝通是專業技能之一，當面對激動的陳情人時，她的溝通祕訣是什麼？她也在節目中分享，現今傳播媒介變遷所帶來的「平行世界」現象，可能對民主社會構成什麼樣的危機？

這本書不僅是她生活與工作的經歷，也分享了她對台灣未來發展的見解。她在書中剖析台灣理想的關鍵下一步，並邀請讀者一同實踐。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：林憬屏、鄭惠文

開場音樂演奏：邱景珩

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