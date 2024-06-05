本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
央行買匯阻升 5月外匯存底5728億美元創新高
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/300
首頁 / 文化

【文化普拉斯】幼稚園就在看福爾摩斯全集 苗博雅談閱讀與溝通心法

2024/6/5 18:04（6/5 18:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
社民黨台北市議員苗博雅（右）與主持人邱祖胤（左）暢談她如何與不同立場的人溝通。 中央社記者翁睿坤攝 　113年06月05日
社民黨台北市議員苗博雅（右）與主持人邱祖胤（左）暢談她如何與不同立場的人溝通。 中央社記者翁睿坤攝 　113年06月05日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：苗博雅／台北市議員

主題：從童年到從政 苗博雅談閱讀與溝通心法

苗博雅是如何成為支持者心目中的阿苗議員呢？本集節目邀請台北市議員苗博雅分享新書「我們一起向前一步：讓改變真的發生」，並暢談她如何與不同立場的人溝通。

苗博雅在書中首次公開她的童年、參加社運到從政的心路歷程。她是如何在小時候培養出閱讀的習慣？作為民意代表，她認為溝通是專業技能之一，當面對激動的陳情人時，她的溝通祕訣是什麼？她也在節目中分享，現今傳播媒介變遷所帶來的「平行世界」現象，可能對民主社會構成什麼樣的危機？

這本書不僅是她生活與工作的經歷，也分享了她對台灣未來發展的見解。她在書中剖析台灣理想的關鍵下一步，並邀請讀者一同實踐。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：林憬屏、鄭惠文
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ苗博雅

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

 

#苗博雅
延伸閱讀
【文化普拉斯】立法院職權修法 上萬民眾為何抗爭專訪／太陽花從政 苗博雅：改革不只靠社運也要政治配合
中央社好POD
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【特派談新事】中日關係冷凍 中國人到日觀光年增率創新高？
172.30.142.14
更多編輯台推薦新聞：