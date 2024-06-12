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【特派談新事】爛尾樓困境 中國政府祭出「白名單」機制

2024/6/12 15:55（6/12 16:46 更新）
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圖為2023年9月福建省福州市一處興建中的大樓。（中新社）
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主持人：朱建陵／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：張淑伶／中央社記者

主題：中國爛尾樓

中國於2021年起實施「三道紅線」，限制房地產高槓桿、高負債、高周轉的開發融資模式，導致許多地區的建案因失去融資來源，而成為爛尾樓。

為了解決目前的房地產困境，中國政府設立了「白名單」融資機制，向商業銀行推薦可靠的房地產開發商，以確保建案能夠順利完成交付。這個機制如何運作？在實施過程中會遇到哪些問題？是否真的能有效緩解爛尾樓的問題？本集節目邀請中央社輪調派駐上海的記者張淑伶，分享駐地採訪的觀察與現況。

後製團隊：中央社影音中心影音編輯：王昱文｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.06.12】

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

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