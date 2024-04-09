振興房企爛尾樓 中國多家銀行不良貸款年增近3成

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（中央社台北9日電）中國政府1月推動專案融資白名單，銀行將給予符合條件房地產項目融資支持。但據日本經濟新聞分析，從香港上市的中國27家銀行財報發現，截至去年底，與房地產相關的不良貸款比1年前大增近3成。

日經中文網報導，從香港上市的27家準大型及以下銀行公布的財報發現，中國房地產行業的不良貸款總額為人民幣1068億元（約新台幣4737億元），較前一年成長27%。其中，地方銀行的情況愈加惡化，如東北三省及內陸地區的地方銀行。

以吉林省為根據地的九台農商銀行為例，與房地產行業相關的不良貸款增加37%，銀行淨利潤減少至上一年的1/10；遼寧省的錦州銀行，截至2022年6月底，與房地產有關的不良貸款比率超過10%；貴州銀行房地產不良貸款增加近5成，達到40%。

據美國高盛集團數據顯示，中國房地產衰退可能導致基礎脆弱的中小銀行陷入資本不足困境，導致1.2兆元的損失浮出水面，原因在於中國房地產公司近75%的金融債務由銀行持有。

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安聯貿易（Allianz Trade）高級經濟學家黃黎洋認為，為刺激需求，中國人民銀行（央行）將在未來數月啟動降息。若銀行利差縮小，處理不良貸款的資本有可能枯竭。

中國於2021年起實施「三道紅線」，限制房地產高槓桿、高負債、高周轉的開發融資模式，房企失去融資來源，多地建案成爛尾樓。今年中國推出房地產融資協調機制（白名單機制），旨在讓銀行資金發貸到政府核准的建設項目，截至3月底，已有1247個建案拿到銀行貸款，共人民幣1554.1億元。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130409