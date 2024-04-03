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挽救爛尾樓 中國房地產白名單逾千建案拿到貸款

2024/4/3 21:01
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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國為解決房地產建案資金不足問題設立的融資機制，截至3月底已有1247個建案拿到銀行貸款人民幣1554.1億元（新台幣6838億元）。不久前，當局曾要求提高建案「白名單」對接效率。

澎湃新聞今天報導，根據住房城鄉建設部，目前全中國31個省分和新疆生產建設兵團都已建立省級房地產融資協調機制，所有地級及以上城市（不含直轄市）也建立了此機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目「白名單」並推送給商業銀行。

截至3月31日，各地推送的「白名單」項目中，有1979個項目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個項目已獲得貸款共發放1554.1億元。

相較於2月28日的數據，銀行授信金額增加了一倍多。當時全國共提出約6000個房地產建議，商業銀行審批通過貸款超過2000億元。

中國為了解決房地產資金鏈斷鏈問題，促使建案能夠達到「保交樓」的目的，住建部、金融監管總局今年1月聯合發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」。到了2月初，首批地方政府建議取得融資的建案名單公布。

不過，這個俗稱房地產白名單的機制，最為業界詬病的是落地慢，進入白名單後仍遲遲無法獲得貸款，甚至還可能再被銀行剔除。

第一財經報導，3月13日下午，金融監管總局黨委召開擴大會議，要求促進金融與房地產良性循環，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，提高項目「白名單」對接效率。（編輯：楊昇儒）1130403

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