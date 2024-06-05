台灣男足6日主場迎戰阿曼 拚世界盃資格賽積分

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，台灣男足明晚在台北田徑場迎戰阿曼隊，「台灣隊長」陳柏良領軍捍衛主場，力拚近27年來分組賽首個積分，他說，盼能在生涯尾端，為台灣足球做出貢獻。

台灣男足目前世界排名第159名，在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪與吉爾吉斯、阿曼、馬來西亞同組，分組賽4戰皆敗，包括去年11月客場對陣阿曼，也以0比3輸球收場。

睽違半年，這次輪到台灣隊明天在主場台北田徑場迎接前來踢館的阿曼隊，台灣隊總教練懷特（Gary White）出席賽前記者會時表示，近日在高雄集訓都相當順利，球員已經準備迎接比賽，期待球員發揮訓練成果。

陳柏良表示，全隊都相當投入集訓，也看到年輕球員越來越有自信、調整也不錯，「大家都知道這個比賽的重要性，大家都希望在台灣創造歷史性的一刻，希望明天拿到積分送給球迷。」

台灣隊若能搶下積分，將是1997年以來首次在世界盃亞洲區資格賽分組賽賽制中取得積分。

為了徵召旅外球員參賽，懷特兩度飛往中國洽談，儘管旅外好手殷亞吉等部分球員因個人和家庭因素最終無法成行，但懷特表示，以目前陣中年輕小將和旅外球員，應已足夠應付這次比賽。

不過，即使台灣隊在世界盃資格賽已無緣晉級，35歲陳柏良依然義不容辭披上台灣隊戰袍，他表示，希望能主場留下好的結果，「無論對手是誰，在場上的拚搶和身體接觸都會很多，大家都想要贏得這場比賽，我希望在生涯尾端，為台灣足球做出貢獻。」

台灣男足明天碰上世界排名第77名、亞洲排名第11名的阿曼隊，將是一場硬仗，阿曼隊目前在分組賽4戰就拿下3勝，與吉爾吉斯同樣都手握9分積分。

阿曼總教練希爾哈維（Jaroslav Silhavy）表示，對台灣隊前面狀態了解不多，但球隊仍會全力以赴、面對這場比賽。

代表出席阿曼隊出席的選手艾沙迪（Harib Al-Saadi）表示，這場比賽相當重要，目標是拿下這場比賽、晉級下一輪。（編輯：李亨山）1130605