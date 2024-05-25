來台宣傳4對4足球 日本傳奇球星本田圭佑給建議

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）日本傳奇足球球星本田圭佑睽違8年再度訪台，宣傳所創辦4對4足球賽，他今天不僅在場邊指導，更親自下場與小球員交流，他也給予台灣足球發展建議，首要提升基礎設施，提供良好訓練場地。

37歲的本田圭佑為首位連續3屆世足賽都有進球的日本球員，生涯曾效力荷蘭、俄羅斯、義大利、葡萄牙、亞塞拜然等多國聯賽隊伍，還曾執教柬埔寨男足國家隊。

本田圭佑2012年在日本開辦足球學校，有鑒於日本過往沒有10歲以下全國賽，更在去年創辦4對4足球賽，這次不僅來台推廣，今天現身萬華運動中心更下場獻技，希望能讓更多小球員們體驗這項運動的魅力。

有別於傳統11人或是5人制足球，4對4足球賽每場比賽僅有10分鐘，每隊只有4名球員上場，持球隊伍須在20秒內控球突破半場並完成射門。

本田圭佑接受媒體聯訪表示，10歲這個年齡層正是球員學習技術的重要階段，而4對4場上球員人數較少，場上碰到球的機會增加，且守門員不能只在後方，也須向前參與進攻，希望藉由4對4足球訓練球員們技巧，為足球發展扎根。

4對4足球將迎接首屆亞洲盃，本田圭佑近期持續向亞洲各國推廣賽事，他期待，台灣未來也有機會能夠參與。

本田圭佑表示，看得出來台灣小球員平時都很認真訓練，今天也看到幾個潛力股，他也以過來人身分給予建議，父母和球員們未來可針對是否旅外進行討論，雖然有風險，但若想要成為職業球員，就必須大膽挑戰。

談到台灣足球，本田圭佑認為，台灣儘管有2000多萬人口以及不少商業設施，但足球基礎設施仍待提升，必須提供小球員良好的訓練場地，再來談訓練。

本田圭佑睽違8年再度造訪台灣，預計僅停留2、3天，由於行程倉促，他還未想到要品嚐哪些台灣美食，他表示，有機會都會嘗試。

今天看到場邊聚集不少粉絲，本田圭佑也相當開心，他主動提到，在台灣有些認識的朋友，包括正在台灣打球的林書豪（效力於台灣職籃P. LEAGUE+新北國王）。（編輯：李亨山）1130525