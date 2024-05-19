台灣女足發展聯賽成立 目標女足版乙級聯賽

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（中央社記者陳容琛台北19日電）「台灣女子足球發展聯賽」今年正式成立，共吸引8支球隊報名參加，目標扮演銜接角色，成為女足的乙級聯賽，同時增加球員基數。

首屆女子足球發展聯賽共分為2個層級、8支球隊參賽，其中3隊參加第一級聯賽，包含台北競技俱樂部、台灣體育運動大學及惠文高中足球隊；第二級聯賽則有5隊，首戰於5月18日在桃園市雙連坡足球場舉行，由第二級的Desafio對上泰可少女。

此外，曾擔任女足國家隊長的「八萬」王湘惠、國門朱芳儀將代表台北競技俱樂部出賽，成為女子足球發展聯賽一大亮點。而且為了長遠健全發展，並致力打造具有品質的聯賽，第一級賽事將有門票販售，提供喜愛足球的球迷另一個臨場觀賽的選擇。

台灣足球發展協會理事長石明謹接受媒體聯訪時表示，先前已舉辦2屆業餘女子聯賽測試，而這次吸引8支球隊報名，規模超越木蘭聯賽，希望讓基層女子運動員有很好發揮的舞台，而且透過聯賽成長，未來進軍木蘭聯賽舞台。

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石明謹期許「台灣女子足球發展聯賽」扮演銜接木蘭聯賽的角色，如同職棒也有一、二軍，才能保持一、二線選手的交替，「有的選手實力可能還沒達到木蘭聯賽水準，或是球隊戰績還沒這麼理想，必須有舞台保持球員狀態。」

女性參與運動容易受到社會氛圍限制，如今隨著「台灣女子足球發展聯賽」成立，石明謹透露，想要推廣女性運動，同時增加球員基數，並點出經費需要自籌，因此非常感謝贊助商、民意代表支持，才得以順利推動。（編輯：張雅淨）1130519