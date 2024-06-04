世足資格賽6日登場 阿曼男足搭國王專機抵台

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，台灣男足將於6日晚間7時在主場台北田徑場迎戰阿曼男足，而阿曼男足今天已搭乘國王專機抵台備戰。

世界排名第159名的台灣男足，在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪賽事，與吉爾吉斯、阿曼、馬來西亞同組，台灣隊在分組賽苦吞4連敗後，世界盃資格賽已確定遭到淘汰。

台灣男足分組賽僅剩2場賽事，包括6月6日將在主場台北田徑場迎接來訪阿曼男足，而阿曼男足目前世界排名第77名、亞洲排名第11名，已連續3屆踢進亞洲盃會內賽，也是台灣隊同組對手中最強勁的隊伍。

中華民國足球協會發布新聞稿表示，由於台灣與阿曼並無直航，阿曼男足此行大陣仗，在阿曼國王安排下，搭乘國王專機抵台。

台灣隊去年11月分組賽首戰當時在客場以0比3不敵阿曼男足，兩隊睽違半年再度碰頭，明天下午在結束賽前記者會後，晚間將在台北田徑場練球、備戰6日賽事。

台灣男足這次由總教練懷特（Gary White）執掌兵符，除了目標要爭取世界盃資格賽亞洲區自1997年以來的第1分積分外，還將力拚前進2027亞洲盃。（編輯：李亨山）1130604