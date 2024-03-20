台灣男足征戰世界盃資格賽 準備好面對吉爾吉斯

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（中央社記者陳容琛台北20日電）2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，台灣男足將於明天在高雄楠梓足球場迎戰吉爾吉斯，總教練懷特（Gary White）表示，相信大家都準備好了。

歷經更換場地的爭議後，台灣男足將於明天下午4時在高雄楠梓足球場，面對世界排名第104的對手吉爾吉斯，力拚把勝利留在主場，並爭取積分前進下一輪賽事。

在今天的賽前記者會，台灣男足總教練懷特接受媒體聯訪表示，這次徵召很多年輕球員加入，期許他們從中累積經驗，藉以增進實力，「絕對不要小看我們的年輕小將。」針對場地問題，他強調並非自身能夠控制，「我們只能面對比賽，做好我們該做的事，相信大家都準備好了。」

對於陣中年輕小將，現年35歲的「台灣隊長」陳柏良認為，這幾年訓練表現很好，而且展現強烈慾望，爭取上場機會，「希望他們保持平常心，只要發揮出平常訓練成果，屆時一定是1場精彩的比賽。」

以老大哥身分給予建議，陳柏良提到心態問題，「或許是第1次入選國家隊，想要拿出更好表現，反倒可能會影響發揮。」他指出，現在台灣男足正在歷經改朝換代，「我回來也是想幫助這些年輕球員，他們都很有潛力，只是缺乏比賽經驗，相信經歷磨練能夠有所成長。」

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台灣男足曾在去年杭州亞運對上吉爾吉斯，不過當時以輸球收場，陳柏良表示，對手整體個人能力確實在台灣之上，「但我們有主場優勢，首先把心態穩定下來，只要把握進攻機會，大家團結一致，一定能取得好的結果。」

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪賽事，台灣男足與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞同組，進行主、客場雙循環賽，取分組前2名隊伍晉級第3輪，同時取得2027亞洲盃會內賽門票。（編輯：張雅淨）1130320