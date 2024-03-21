世界盃資格賽 台灣男足不敵吉爾吉斯吞3連敗

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣男足今天世界盃亞洲區資格賽第2輪出戰吉爾吉斯，開賽8分鐘教頭懷特領到紅牌遭驅逐，對方也有球員升級成紅牌出場，儘管台灣隊人數占優勢，但下半場兩度被破門，以0比2落敗，吞3連敗。

世界排名第153的台灣男足，前2戰分別敗給阿曼、馬來西亞，還在尋求首勝，在歷經場地租借風波後，台灣隊今天由隊長陳柏良領軍，在主場高雄市立楠梓足球場迎戰排名第104的吉爾吉斯。

開賽第8分鐘，吉爾吉斯的達采夫（Said Datsiev）因對台灣隊的秦文彥犯規，領到黃牌，而台灣隊總教練懷特（Gary White）因衝進場抗議被判紅牌、遭驅逐離場。

台灣隊第24分鐘從右路進攻，達采夫因用手阻擋，領到第2張黃牌、升級成紅牌，遭驅逐出場，形成台灣隊以11人迎戰對手10人局面。

兩隊上半場戰成0比0平手，吉爾吉斯第54分鐘獲得12碼罰球機會，由基欽（V. Kichin）操刀破網，台灣隊在落後1球情況下，儘管有數波進攻機會，都無功而返，包括第71分鐘由梁孟昕左路底線傳中，高偉傑起腳射門，卻被門將擋下。

第80分鐘吉爾吉斯發動防守反擊，趁著台灣隊後防線出現空檔與門將出擊的機會，梅克（Kai Merk）將球送入球門，台灣隊未能逆轉，最終以0比2輸球。

陳柏良賽後接受轉播單位訪問時表示，儘管上半場有人數優勢，卻未能有效進攻，讓他直喊可惜與遺憾，「其實滿難過的，畢竟是我們主場，又有人數優勢，再怎麼樣最差，我認為應該是平手，沒想到我們優勢變成劣勢，被人家先進球後，大家就亂了陣腳。」

面對後續3戰賽事，陳柏良直言，關鍵在於心態，目標拿下積分，他也期許台灣球員在場上踢球能更加勇敢。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪賽事，取分組前2名隊伍晉級第3輪，並取得2027亞洲盃會內賽門票，台灣隊前3戰連吞敗仗，且未取得任何進球，26日將在客場與吉爾吉斯再度交手。（編輯：張雅淨）1130321