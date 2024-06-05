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文章將辦40週年演唱會 自豪身體年齡僅30多歲

2024/6/5 19:51
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（中央社記者王心妤台北5日電）曾摘下金鐘獎男歌星演員獎的文章將在台灣開唱，今天舉辦演唱會記者會並邀歌王蕭煌奇擔任嘉賓。文章的凍齡外表看不出已65歲，他規律運動保持健康，身體年齡也僅有30多歲。

文章將於10月19日在台北國際會議中心、11月9日台中惠蓀堂、12月8日高雄流行音樂中心海音館開唱，門票即日起開賣。

文章今天受訪表示，今年是出道40年，開演唱會像交出了一份成績單並為自己舉辦畢業典禮，希望人生不要留下遺憾。被問到是否此次開唱完就會封麥，他說：「不敢講得太絕對，就是一步接著一步，把當下做好就好了。」

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文章今天出席記者會的模樣與過去相差不大，他分享，平日養成跑步、游泳等運動習慣，心情也盡量活在當下，保持年輕的心靈。他也笑說：「身體年齡測出來大概30多歲，心靈大概30歲左右。」

文章是印尼華僑，擁有「三百六十五里路」、「古月照今塵」等經典歌，活躍於台灣、中國、新加坡、馬來西亞等地，並於西元1987年獲得金鐘獎男歌星演員獎。（編輯：李亨山）1130605

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