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稱花東3法案假議題 鍾東錦：這做了花蓮會被害死

2024/6/5 20:27（6/5 21:01 更新）
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苗栗縣長鍾東錦（中）5日列席議會，被問及是否支持國民黨立委傅崐萁提案的「花東交通三法」時，鍾東錦認為，藍綠陣營對花東交通3法案各說各話，他覺得是假議題，不會有人投資，中央也不會投入經費，推動可能性不高。中央社記者管瑞平攝 113年6月5日
苗栗縣長鍾東錦（中）5日列席議會，被問及是否支持國民黨立委傅崐萁提案的「花東交通三法」時，鍾東錦認為，藍綠陣營對花東交通3法案各說各話，他覺得是假議題，不會有人投資，中央也不會投入經費，推動可能性不高。中央社記者管瑞平攝 113年6月5日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時表示，花東3法案未必有利花蓮觀光，「這是假議題」，立法院長韓國瑜在選前到苗栗時他曾直言，「這做了花蓮會被害死」。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，建設規模、經費需求龐大，引發爭議。

民進黨苗栗縣議員羅貴星今天在議會總質詢指出，「花東交通3法」預估耗資逾新台幣2兆元，若法案通過，全國各縣市要向中央爭取補助經費都會受到排擠，勢必影響苗栗縣推動地方建設，詢問鍾東錦是否支持此案。

鍾東錦答詢表示，他認為沒有2兆元的問題，第一是行政院做不到，就像苗栗縣議會如果建議一個非常的大案件要求縣政府做，縣政府沒有經費，「沒錢要怎麼做？」行政院其實可以輕輕帶過回應就好。

他指出，傅崐萁雖也提到可用BOT促參方式找外資投資，但他認為拿2兆元開設道路，在全世界少有，且道路並不像中國大陸的路很長，可沿途收費，應該也不會有人要做。

鍾東錦表示，韓國瑜在選前到苗栗時曾聊到此案，他當時向韓國瑜直言「這做了花蓮會被害死」，因為假設從苗栗前往花蓮旅遊，如果往來交通1個小時內就可以來回，屆時大家去一下就回家，反而降低住宿消費，對花蓮的觀光未必有利，這是大家看待事情的觀點不同。

「這是假議題」鍾東錦說，藍綠陣營對於花東交通3法案各說各話，他覺得是假議題，不會有人投資，中央也不會投入經費，推動可能性不高。（編輯：戴光育）1130605

#花蓮縣
#鍾東錦
#韓國瑜
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