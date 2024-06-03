立院擬修財劃法 鍾東錦支持：餅做大盡力爭資源

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣長鍾東錦今天表示，贊成修財劃法，但應該不會有縣市願意把錢讓出來，他主張「把餅做大」，苗栗縣會積極爭取中央資源，同時持續招商引資，努力改善縣府財政困境。

立法院財政委員會將審查財政收支劃分法修正草案，目前有國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，但尚未有行政院版本。

國民黨苗栗縣議員徐功凡今天在縣議會質詢指出，總統賴清德520就職上任，面對新政府團隊，縣府溝通橋梁是否順暢，對於解決苗栗財政問題及縣內各項基礎建設經費有何因應之道。

鍾東錦答詢表示，苗栗縣是目前全國唯一財政受中央控管的縣市，有許多縣市首長都提過希望修改財政收支劃分法，他也支持贊成，不過相信沒有人會肯把錢讓出來，唯一方法就是「把餅做大」。

他指出，他贊成把餅做大，只要管苗栗可以如何增加收入，不用去計較其他縣市是否拿得比較多，用時間去等待，許多建設金額雖不大，但還是要盡力爭取中央資源，避免縣庫支出造成財政吃緊。

鍾東錦表示，苗栗縣竹南、頭份地區目前發展很快，稅收也有逐年增加趨勢，汽車、建案增加，房屋、土地買賣頻繁，都會相對增加稅收。

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他說，過去新竹縣也曾負債新台幣400多億元，經新竹縣長楊文科努力後現在負債剩60幾億元，他向楊文科請教學習經驗，得知主要就是讓竹北地區建設更加繁榮富庶創造地方稅收，苗栗縣會朝這種方向努力，縣府也將持續努力招商引資，協助企業廠商進駐，增加地方稅收。

鍾東錦表示，賴總統的桃竹苗大矽谷計畫相當重要，充分反映在苗栗縣房地產市場，他相信中央政府施政是按部就班，縣府也會做好準備，做最好銜接，努力配合大矽谷計畫，讓苗栗早日擺脫財政艱困，也能脫胎換骨。（編輯：戴光育）1130603