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大立光5月營收年增33% 6月拉貨動能續旺

2024/6/5 17:54
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（中央社記者江明晏台北5日電）大立光5月合併營收新台幣34.86億元，年成長33%，前5月營收年成長25%，大立光表示，目前觀察6月拉貨動能和5月相當。大立光將於7日舉行股東會，市場關注下半年需求、手機規格升級狀況，以及軟體侵權爭議等。

大立光自結5月合併營收34.86億元，較4月營收成長1%，年成長33%；前5月累計合併營收182.57億元，較去年同期成長25%。

大立光統計，以5月出貨產品結構來看，1000萬畫素產品居多數，占比50%至60%，800萬畫素鏡頭產品占比10%以內，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品占比10%至20%。

針對未來營運展望，大立光表示，6月拉貨動能和5月差不多，第3季營運還有待觀察。

大立光將於7日舉行股東會，由董事長林恩平主持，預料市場關注下半年新機拉貨情況、手機規格升級展望、新廠進度、塑膠稜鏡導入時程以及近期與德商MVTec的軟體侵權爭議等議題。（編輯：張均懋）1130605

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